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Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: день, когда недостатки можно превратить в достоинства

Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: день, когда недостатки можно превратить в достоинства

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День, когда можно избавиться от собственных недостатков, превратив их в достоинства. 

это время рекомендуется пересмотреть результаты своей деятельности и переоценить собственные возможности, определив, достаточно ли их для достижения поставленной цели или нет. При утвердительном ответе на этот вопрос необходимо активизироваться и начать действовать, при отрицательном – подумать, каким образом можно приумножить их количество. 

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 17 июня для Овнов

Расшифровывая сон нынешней ночи, необязательно искать его толкование в многочисленных интернет-сонниках, вполне достаточно спросить совета у своего внутреннего голоса – он даст верный ответ. 

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 17 июня для Тельцов

Звезды рекомендуют извиниться перед обиженным вами человеком, несмотря на то, что ложная гордость не дает вам этого сделать – нужно преодолеть себя и все-таки повиниться. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 17 июня для Близнецов

Появление в вашей жизни человека из прошлого говорит о том, что он хочет наладить разрушившиеся когда-то отношения, необходимо дать ему второй шанс – хотя бы выслушать и попытаться его понять.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 17 июня для Раков

Предложение, которое вам могут сегодня сделают, окажется весьма выгодным в экономическом плане, поэтому соглашаться на него звезды рекомендуют вам без долгих раздумий. 

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 17 июня для Львов

С коллегами сегодня желательно общаться исключительно на отвлеченные темы, особенно нужно избегать рабочих вопросов – велика вероятность "подарить" свои идеи человеку, который впоследствии выдаст их за свои. 

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 17 июня для Дев

День благоприятен для посещения салона красоты: выбирая форму стрижки, подумайте об изменении в своем имидже – это пойдет вам на пользу как в профессиональном отношении, так и в личной жизни. 

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 17 июня для Весов

Не стоит держаться за стабильность в работе или отношениях с некогда близким человеком, она давно уже не приносит вам радости – подумайте о возможности впустить в жизнь что-то новое, до сих пор вам неизвестное. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 17 июня для Скорпионов

Критикуя кого-то из близких или коллег, переведите ваши слова в шуточную форму – так вам удастся и поставленной цели достигнуть, и человека, к которому вы обращаетесь, не обидеть. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 17 июня для Стрельцов

Сбросить накопившийся негатив и почувствовать легкость в энергетическом плане поможет разговор со старым другом или подругой, особенно если вы по какой-то причине долгое время не общались. 

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 17 июня для Козерогов

Несмотря на свойственный вам трудоголизм, не стоит строить на сегодня серьезные профессиональные планы – выполнить их все равно не удастся, так что лучше подтянуть старые "хвосты". 

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 17 июня для Водолеев

Осуждать других не стоит и в любой другой день, но сегодня такой стиль общения может стать особенно опасным, поэтому нужно вспомнить о своих грехах, которых у вас, как у любого другого человека, предостаточно. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 17 июня для Рыб

Решить важный профессиональный вопрос помогут старые знакомые, связи с которыми по счастью не утеряны: главное, не забыть поблагодарить их за помощь, которую они вам окажут. 

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