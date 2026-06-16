Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: день, когда всех может накрыть плохое настроение

Маков поле / © Associated Press

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Мы — порой без всякой видимой причины — можем подозревать в злонамеренных действий окружающих нас людей, включая проверенных друзей, родных и близких.

Очень важно пережить этот — довольно сложный — момент, поскольку к обеду все начнут успокаиваться, а эмоциональный фон постепенно сменит знак «минус» на «плюс». В это время уже можно принимать серьезные решения, заключать важные сделки и приступать к работе над перспективными проектами.

Овен

Почувствовав недомогание не спешите записываться на прием к врачу: поскольку, скорее всего, оно вызвано переутомлением, попробуйте начать с отдыха — прежде всего найдите время для прогулок на свежем воздухе.

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Телец

Резкое высказывание легко может не только обидеть близкого человека, но и разрушить отношения с ним, поэтому звезды призывают вас тщательно продумывать каждое свое слово, чтобы потом не жалеть о неосторожности.

Близнецы

День, когда желательно отказаться от любой физической активности, что для представителей вашего неспокойного знака будет непросто, но если этого не сделать, легко будет потратить большое количество энергии впустую.

Рак

Негатив, который долго копился внутри, потребует выхода, и лучше сделать это относительно мирным путем: например, затеять в доме серьезную уборку с последующей сортировкой вещей — на нужные и ненужные.

Лев

Велик риск стать активным участником бессмысленной ссоры, что приведет к длительному конфликту, который практически невозможно будет прекратить — подумайте, стоит ли выплескивать негатив таким образом.

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Дева

Большую часть дня лучше провести в одиночестве, иначе существует вероятность рассориться даже с родными и близкими людьми из-за мелочей, которые не имеют для представителей знака никакого значения.

Весы

Нежелательно встревать в чужой конфликт, выступая на стороне тех, кто покажется вам незаслуженно обиженными: возможно, вы знаете не обо всех деталях происходящего, а, значит, окажетесь введенными в заблуждение.

Скорпион

Особую осторожность сегодня нужно проявить, занимаясь спортом: резкие движения и неоправданный риск могут стать причиной травм и растяжений, которые надолго лишат вас возможности посещать тренажерный зал.

Стрелец

Не стоит назначать на этот день романтические свидания — они не оправдают возложенных на них ожиданий, к тому же, любимый человек может раздражаться по мелочам, а, значит, бессмысленных ссор не избежать.

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Козерог

Не стоит обращать внимания на колкие шутки и едкие замечания окружающих вас людей — они в этот день будут испытывать такие же негативные эмоции, как и вы, так что отнеситесь к ним с пониманием.

Водолей

Можно вести переговоры о долгожданной смене работы, главное в данном случае — узнать, какие условия — включая профессиональные обязанности и заработную плату — предложит вам потенциальный работодатель.

Рыбы

Поддерживать хорошее настроение, без которого трудно будет пережить нынешний — непростой — день, поможет искусство: например, можно слушать классическую музыку или смотреть кинематографическую классику.

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