Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: день темной энергетики

День негативной – темной – энергетики, которой люди по причине упадка сил не могут противостоять.

Настроение оставляет желать лучшего, его шкала довольно широка – от сплина и хандры до серьезной депрессии. Чтобы избежать проблем с психикой, необходимо исключить любые негативные факторы – как новости, так и общение с токсичными людьми. Также нужно больше гулять и заниматься своим хобби – разумеется, если оно успокаивает, а не вбрасывает в кровь адреналин.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 июня для Овнов

Не стоит слушать слухи и передавать другим сплетни, касающиеся ваших знакомых: им очень быстро передадут ваши слова, к тому же именно вам припишут их авторство, так что придется долго оправдываться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 июня для Тельцов

День, как и положено субботе, благоприятен для отдыха, причем он должен быть максимально спокойным – активные развлечения лучше перенести хотя бы на завтра, а еще лучше – на следующие выходные.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 июня для Близнецов

Выполняя намеченную на этот день работу – скорее всего, домашнюю, не спешите ставить в ней финальную точку – мелкая недоделка может испортить впечатление от приложенных усилий.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 июня для Раков

День благоприятен для размышлений о будущем: подумайте о том, что вы можете изменить в своей жизни к лучшему, а затем и о том, как этого достичь – велика вероятность того, что это не так сложно, как кажется.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 июня для Львов

В ссоре двух близких вам людей необходимо держать нейтралитет, если, конечно, вы не хотите, чтобы в произошедшем обвинили именно вас – к тому же вы рискуете рассориться с ними раз и навсегда.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 июня для Дев

Услышав резкое замечание со стороны кого-то из посторонних людей, постарайтесь взять себя в руки и не реагировать не него – в противном случае вы потратите массу энергии впустую.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 июня для Весов

Не стоит предъявлять к любимому человеку требования, которым он заведомо не может соответствовать: важно понимать, что совершенных людей в мире нет, так что не стоит надеяться когда-то их отыскать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 июня для Скорпионов

Вместо того, чтобы срывать плохое настроение на окружающих, постарайтесь выпустить пар, сделав генеральную уборку дома или разгрести завалы документов на рабочем столе – как реальном, так и виртуальном.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 июня для Стрельцов

Вам не стоит давать волю негативным эмоциям – это может увлечь вас слишком далеко от сдержанного и уравновешенного поведения, что, в свою очередь, чревато непоправимыми изменениями в отношениях с людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 июня для Козерогов

Лучший способ избежать нервного срыва, который с большой долей вероятности может произойти в это день, – нагрузить себя работой – с учетом выходного дня легко предположить, что она будет домашней.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 июня для Водолеев

От романтического свидания, даже если о нем вы договаривались заранее, сегодня лучше отказаться – в противном случае вы рискуете разладом отношений вплоть до полного расставания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 июня для Рыб

Слабость, которую вы можете почувствовать в этот день, к счастью, обусловлена не состоянием здоровья, а банальной усталостью – достаточно немного отдохнуть, и все войдет в норму.

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