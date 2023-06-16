Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: день темной энергетики

День негативной – темной – энергетики, которой люди по причине упадка сил не могут противостоять.
Настроение оставляет желать лучшего, его шкала довольно широка – от сплина и хандры до серьезной депрессии. Чтобы избежать проблем с психикой, необходимо исключить любые негативные факторы – как новости, так и общение с токсичными людьми. Также нужно больше гулять и заниматься своим хобби – разумеется, если оно успокаивает, а не вбрасывает в кровь адреналин.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 июня для Овнов
Не стоит слушать слухи и передавать другим сплетни, касающиеся ваших знакомых: им очень быстро передадут ваши слова, к тому же именно вам припишут их авторство, так что придется долго оправдываться.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 июня для Тельцов
День, как и положено субботе, благоприятен для отдыха, причем он должен быть максимально спокойным – активные развлечения лучше перенести хотя бы на завтра, а еще лучше – на следующие выходные.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 июня для Близнецов
Выполняя намеченную на этот день работу – скорее всего, домашнюю, не спешите ставить в ней финальную точку – мелкая недоделка может испортить впечатление от приложенных усилий.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 июня для Раков
День благоприятен для размышлений о будущем: подумайте о том, что вы можете изменить в своей жизни к лучшему, а затем и о том, как этого достичь – велика вероятность того, что это не так сложно, как кажется.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 июня для Львов
В ссоре двух близких вам людей необходимо держать нейтралитет, если, конечно, вы не хотите, чтобы в произошедшем обвинили именно вас – к тому же вы рискуете рассориться с ними раз и навсегда.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 июня для Дев
Услышав резкое замечание со стороны кого-то из посторонних людей, постарайтесь взять себя в руки и не реагировать не него – в противном случае вы потратите массу энергии впустую.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 июня для Весов
Не стоит предъявлять к любимому человеку требования, которым он заведомо не может соответствовать: важно понимать, что совершенных людей в мире нет, так что не стоит надеяться когда-то их отыскать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 июня для Скорпионов
Вместо того, чтобы срывать плохое настроение на окружающих, постарайтесь выпустить пар, сделав генеральную уборку дома или разгрести завалы документов на рабочем столе – как реальном, так и виртуальном.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 июня для Стрельцов
Вам не стоит давать волю негативным эмоциям – это может увлечь вас слишком далеко от сдержанного и уравновешенного поведения, что, в свою очередь, чревато непоправимыми изменениями в отношениях с людьми.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 июня для Козерогов
Лучший способ избежать нервного срыва, который с большой долей вероятности может произойти в это день, – нагрузить себя работой – с учетом выходного дня легко предположить, что она будет домашней.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 июня для Водолеев
От романтического свидания, даже если о нем вы договаривались заранее, сегодня лучше отказаться – в противном случае вы рискуете разладом отношений вплоть до полного расставания.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 июня для Рыб
Слабость, которую вы можете почувствовать в этот день, к счастью, обусловлена не состоянием здоровья, а банальной усталостью – достаточно немного отдохнуть, и все войдет в норму.
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