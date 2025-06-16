Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: который может стать переломным для многих из нас

Гороскоп на 17 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

А вот какими будут последствия нынешних событий — позитивными или негативными — будет зависеть от каждого из нас.

Приятных перемен стоит ждать, прежде всего, тем, кто в плане житейской тактики идет вперед, не останавливаясь и, уж тем более, не отступая от намеченной цели. Любое дело, которым мы решим заняться в это время, несмотря ни на что, необходимо будет довести до ума.

Овен

Не стоит спрашивать советов у окружающих, если же они решат дать их без вашей просьбы, лучше пропустить сказанное мимо ушей — в данном конкретном случае вы сами знаете, как нужно поступать.

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Телец

Профессиональные вопросы — даже самые сложные — неожиданно будут решаться легко и без усилий: за этот день удастся переделать рекордное количество дел, так что не стоит медлить с активными действиями.

Близнецы

Сегодня необходимо сосредоточиться на решении самого важного вопроса, которым звезды советуют вам заниматься, не отвлекаясь на второстепенные вопросы — разговоры по телефону или общение в мессенджерах.

Рак

Какое бы путешествие вы ни замышляли – командировку или поездку на отдых, в любом случае обстоятельства для нее сложатся максимально благоприятные, а ее результат окажется положительным.

Лев

Постарайтесь держать себя в руках и не опускаться до грубости в отношении окружающих вас людей, даже если они будут вести себя не самым лучшим образом — впоследствии вы можете пожалеть о собственной несдержанности.

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Дева

В этот день вас будет отличать редкостная производительность труда — вы успеете сделать все, запланировали, и даже больше, особенно если не станете отвлекаться на решение не самых важных — второстепенных — вопросов.

Весы

Профессиональный проект, которым вы занимались в последнее время, потребует самых последних, но при этом очень серьезных усилий: нужно довести его до ума, даже если понадобится собрать свою волю в кулак.

Скорпион

Возможно заманчивое предложение, от которого вы, как принято говорить в таких случаях, не сможете отказаться — можете смело отвечать согласием, никаких подводных камней в данном случае не предвидится.

Стрелец

Не стоит помогать другим людям в ущерб самим себе — вряд ли те, ради кого вы пожертвуете собственными интересами, оценят ваш поступок по достоинству и отблагодарят вас за него соответствующим образом.

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Козерог

Интриги, которые будут плести в этот день ваши коллеги, не для вас — вмешавшись в чужой конфликт, вы, в результате, можете остаться виноватым, так что — разумеется, по возможности — сохраняйте нейтралитет.

Водолей

Воспользуйтесь прекрасным шансом презентовать свои профессиональные способности с лучшей стороны — начальство оценит их по достоинству, а также найдет моральный и материальный способ поощрить вас.

Рыбы

Сегодня вы будете обладать редкостным красноречием и убедительностью, которые помогут вам убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых партнеров — как профессионального, так и личного плана.

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