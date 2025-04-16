Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть под чужое влияние

Гороскоп на 17 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В результате мы, вопреки собственным интересам, образно говоря, льем воду на чужую мельницу, давая другим людям возможность достичь своих — чаще всего, корыстных — целей. Пойдя на поводу у других, мы можем потерпеть убытки — как материального, так и морального свойства.

Но, как известно, кто предупрежден — тот вооружен: зная о том, какие опасности несет нынешний день, можно — и нужно — им противостоять. Прежде всего, необходимо сократить общение с окружающими — особенно, малознакомыми — людьми, если же такой возможности нет, хотя бы никому не доверять на слово, проверяя любую поступающую информацию.

Овен

Негативные мысли, которые могут одолевать вас в этот день, боятся активных действий, поэтому имеет смысл заняться чем-то полезным — например, уборкой в доме, что сегодня не только полезно, но и актуально.

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Телец

Необходимо сократить общение, особенно — онлайн: в переписке можно допустить ошибку или опечатку, которая вызовет недоумение одной из сторон и, как следствие, конфликту, выйти из которого удастся нескоро.

Близнецы

Самое важное сегодня– сдерживать эмоции, которые будут бурлить не на шутку: поддавшись негативу, вы уже завтра поалеете о своих словах и, особенно, поступках, не стоит доводить дело до открытого противостояния.

Рак

Претензии близкого человека, которые он решится высказать в это время, скорее всего, будут необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу — уже завтра он перед вами извинится.

Лев

Нужно максимально осторожно отнестись к предложениям быстрого и неложного заработка, особенно если оно будет исходить от малознакомых, непроверенных людей — это может оказаться ловушкой.

Дева

Под запретом находятся любые — даже кажущиеся незначительными –финансовые — операции: потеря даже небольшой суммы денег может привести к цепной реакции материальных убытков — не стоит рисковать.

Весы

Не самое лучшее время для душевных метаний — результатом может стать сильный удар по самооценке, что не самым лучшим образом скажется как на профессиональной деятельности, так и на личной жизни.

Скорпион

Эмоционально реагируя на провокации, вы будете подпитывать силы зла, движущие вашими недоброжелателями, — лучше проявить сдержанность, которая заставит их направить злобу против себя самих.

Стрелец

Не стоит ни с кем делиться профессиональными идеями, которые появятся у вас в это время: велика вероятность того, что ваши мечты попросту украдут, и — к великому вашему сожалению — раньше вас воплотят в жизнь.

Козерог

Категорически не рекомендуется принимать важные решения, которые наверняка окажутся ошибочными, и давать обещания — скорее всего, вы не в силах будете их выполнить, заслужив репутацию ненадежного партнера.

Водолей

От возможного общения с человеком из прошлого лучше отказаться — вероятнее всего, он появится в вашей жизни с недобрыми намерениями, не дайте ему возможности испортить ваш день, а заодно и жизнь.

Рыбы

Важно беречь от житейских катаклизмов пожилых родственников — их энергетика находится практически на нуле, поэтому им самим — без вашей помощи и поддержки — будет сложно противостоять им.

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