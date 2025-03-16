Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем доверять мнению других людей

День, когда мы склонны безоговорочно доверять мнению других людей – даже тех, с кем еще вчера не стали бы даже разговаривать.

Итогом такого поведения могут стать скоропалительные и поспешные выводы и поступки. Единственный способ избежать такого сценария – как можно меньше общаться с окружающими. Особенно если это касается незнакомых или малознакомых людей, если же контактов не удастся избежать, то не принимать на веру все, что они будут говорить.

Овен

Физические силы будут стремиться к нулю, поэтому тратить их необходимо осмотрительно – не напрягаясь и не перетруждаясь, а при первой же возможности давая организму возможность отдохнуть.

Телец

Договариваться сегодня с кем-либо – неважно, какого характера будут вопросы, делового или личного – окажется крайне сложно, поэтому – если есть возможность, их обсуждение лучше перенести.

Близнецы

Справиться с намеченными на этот день делами смогут те, кто заранее составит подробный рабочий план: так вам удастся побороть присущее этому времени беспокойство и настроиться на продуктивный лад.

Рак

Принимая важное решение, которого потребует от вас нынешний день, не торопитесь: даже если оно покажется вам очевидным, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» и только потом говорить «да» или «нет».

Лев

Главное сегодня – добрые намерения: руководствуясь ими, вы сможете решить любую – даже самую сложную – задачу, которая на первый – и даже на второй взгляд – может показаться невыполнимой.

Дева

Не стоит хвататься за все дела сразу: определитесь с приоритетными задачами и выполняйте их, одна за другой – так, без суеты и спешки, так вы сможете сделать гораздо больше, чем изначально планировали.

Весы

Сталкиваясь с агрессивностью окружающих, не торопитесь отвечать им взаимностью – чтобы конфликт не вошел в серьезную стадию, лучше благоразумно их проигнорировать и отойти в сторону.

Скорпион

Сегодня вы будете красноречивы и убедительны как никогда, поэтому, если вам необходимо кого-то в чем-то убедить или склонить на свою сторону, воспользуйтесь благоприятным временем.

Стрелец

Не стоит прислушиваться к тем, кто будет настойчиво – а порой и в агрессивной манере – советовать вам изменить своим принципам как в профессии, так и в личной жизни, они преследуют корыстные цели.

Козерог

События этого дня могут стать переломным жизненным моментом, особенно если вам удастся, проанализировав ситуацию, выявить судьбоносные процессы и сделать из них правильные выводы.

Водолей

ВЫ на собственно опыте сможете убедиться в том, нельзя достигать своих целей нечестным путем: вы можете столкнуться с противодействием окружающим, кому не понравится ваша тактика и стратегия.

Рыбы

Прежде чем решиться на важный поступок, попытайтесь просчитать свои действия хотя бы на пару – а еще лучше, на несколько – шагов вперед: нужно приготовиться к самому разному развитию событий.

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