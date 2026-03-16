Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем пожинать плоды своих усилий
День, когда все, что случится с человеком, предопределено его действиями в течение прошедшего лунного месяца.
В такое время говорят, что людей можно узнать по их плодам: все, что было, образно говоря, «посажено» в предыдущее время, прорастет.
Приятные — впрочем, как и неприятные — события не должны стать неожиданными: подсознательно мы понимаем, что именно заслужили в результате своей деятельности. День удачен для замелели не только в переносном, но и в прямом смысле: успешными будут любые садово-огоррдные работы, а также строительство и ремонт.
Овен
Сегодня — как и в любой другой день — не стоит давать волю негативным эмоциям: нельзя отпускать в адрес окружающих язвительные замечания и, уж тем более, грубить им — возникший конфликт может оказаться опасным.
Телец
Прекрасное время для решения рабочих и бизнес-вопросов, особенно если оии связаны с недвижимостью: можно покупать и продавать квартиры, дома, дачи и — особенно! — земельные участки, такие операции принесут выгоду.
Близнецы
Несмотря на начало рабочей недели, представителям знака нужно отвлечься от повседневных забот: это может быть как хобби, на которое обычно не хватает времени, так и безделье — оно позволит восстановить силы.
Рак
Всеми силами постарайтесь удержать себя от недостойных поступков: совершив их, вы, скорее всего, настроите против себя звезды и Луну, что повлечет за собой неожиданные и нежелательные «санкции» с их стороны.
Лев
Какого бы результата — как профессионального, так и личного характера — вы в данный момент не достигли, откажитесь от хвастовства, а еще лучше — вообще никому не рассказывайте о счастливых жизненных переменах.
Дева
Раздражительность — плохой советчик в вопросах взаимоотношений с другими людьми в любой день, но сегодня она особенно опасна, поскольку может стать причиной серьезного и долговременного конфликта.
Весы
Разрушить сегодня гораздо проще, чем создать, поэтому очень важно отказаться от негативных действий, слов и мыслей: они могут стать причиной нежелательных событий — как на работе, так и в личной жизни.
Скорпион
Спастись отгрустных мыслей, которые могут нахлынуть даже в такой позитивный день, помогут полезные — как для вас самих, так и для окружающих вас людей — занятия: например, уборка в доме или на участке.
Стрелец
Ни в коем случае нельзя изменять своей привычке смотреть на мир и живущих в нем людей с оптимистичной точи зрения: это позволит вам перейти на энергетическую волну, которая вынесет вас на гребень успеха.
Козерог
Нельзя вступать в конфликт, в который попытаются втянуть вас близкие люди, особенно ели его тема вас не касается: выяснение отношений отнимет много моральных сил, необходимых для успешной жизни и работы.
Водолей
Нельзя допускать не только злых поступков слов, но и соотвествующие мысли: материализовавшись — а это произойдет очень быстро — они принесут значительный и ощутимый вред тому, от кого исходят, то есть именно вам.
Рыбы
Поскольку вы не в силах как-то изменить сложившиеся обстоятельства, предотвратив надвигающийся негатив, абстрагируйтесь от него — не стоит участвовать в том, о чем впоследствии придется серьезно пожалеть.
