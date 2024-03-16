Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака: день решительных поступков и радикальных перемен

День решительных поступков и радикальных перемен, которых – даже при большом желании – не удастся избежать.

Необходимо быть готовыми к любому – самому неожиданному – развитию ситуации, когда от молниеносного решения будет зависеть успех – или неуспех – всего предприятия. Поскольку на календаре выходной день, речь идет преимущественно о делах хозяйственно-бытового или личного свойства, но и профессиональные проекты накануне новой рабочей недели тоже не стоит списывать со счетов. Не стоит откладывать важные разговоры – сегодня собеседники будут не только открыты для общения и максимально откровенны, но и настроены на нахождение общего языка.

Овен

Необходимо обратить внимание на сон нынешней ночи – они предскажут события, которые должны произойти в ближайшее время, правда, для расшифровки потребуются усилия – все не так просто, как кажется.

Телец

Энергии дня благоприятны для примирения с людьми, ссора с которыми огорчает и омрачает ваше существование: воспользуйтесь шансом наладить отношения, тем более, что он и сам тоскует без вас.

Близнецы

Появление в вашей жизни человека из прошлого несет в себе гораздо большую смысловую нагрузку, чем просто возможность погрузиться в приятные воспоминания, но о его истинной сути вы узнаете позже.

Рак

Вы можете получить интересное предложение финансового свойства, которое позволит вам значительно укрепить свое материальное положение – оно действительно окажется выгодным, так что надо соглашаться.

Лев

О приятном событии, которое вот-вот должно произойти в вашей жизни, е стоит рассказывать никому – даже тем, кому вы безоговорочно доверяете: велика вероятность сглазить счастливые перемены, которых ы долго ждали.

Дева

День благоприятен для того, чтобы уделить время себе – посетить SPA-салон или устроить его на дому, это не только улучшит ваше настроение и физическое состояние, но и поможет подготовиться к рабочей неделе.

Весы

Пора принимать важное решение в отношениях с близким человеком: накопившиеся проблемы и недоговоренности не дадут и впредь мирно сосуществовать друг с другом – надо либо уладить их, либо расстаться.

Скорпион

Постарайтесь не делать замечаний окружающим, даже если они объективно этого заслуживают: доказать им, что они ошибаются, вам все равно не удастся, так зачем препираться и портить настроение в выходной.

Стрелец

Сбросить накопившийся негатив и почувствовать легкость в энергетическом плане поможет разговор со старым другом или подругой, особенно если вы по какой-то причине долгое время не общались.

Козерог

День, несмотря на его выходной статус, можно посвятить подготовке к началу работы над новым профессиональным проектом, тогда уже завтра вам будет гораздо легче и проще начать работу над ним.

Водолей

Осуждать других не стоит и в любой другой день, но сегодня такое поведение может стать особенно опасным, поэтому нужно вспомнить о своих грехах, которых у вас, как у любого другого человека, предостаточно.

Рыбы

Недоброжелательно настроенных по отношению к вам людей желательно обходить стороной всегда, но сегодня – особенно: перепалка с ним, которая неизбежно возникнет, может иметь самые неприятные последствия.

Читайте также: