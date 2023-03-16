Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака: день тишины и одиночества

День, который необходимо прожить тихо, спокойно и без спешки – лучше всего в полном одиночестве.

От общения с окружающими сегодня лучше отказаться – ничего, кроме неприятных эмоций, оно не принесет, поэтому желательно сознательно уходить от разговоров и переписки. Время благоприятно для отдыха – как активного, так и пассивного. Особенно успешными будут поездки самого разного рода – от командировок до путешествий, которые могут принести не только пользу, но и удовольствие даже в нынешнее – непростое – время.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 марта для Овнов

Чем бы вы ни занимались, важно думать не только о себе, но и других, только в таком случае вы преуспеете в любом деле – вас поддержат и окажут вам всестороннюю помощь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 марта для Тельцов

Как бы ни сложилась ситуация в течение дня, необходимо проявлять выдержку и терпение – всплеск эмоций не будет способствовать установлению хороших отношений с окружающими, скорее наоборот.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 марта для Близнецов

Любой поступок – как добрый, так и злой – в самом скором времени вернется к вам бумерангом, поэтому необходимо хорошо подумать, прежде чем что-нибудь сделать, это может быть чревато неприятными последствиями.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 марта для Раков

Март – самое обманчивое время года, когда до обеда холодно, а после обеда – тепло, или наоборот, поэтому тем, кто не хочет свалиться с простудой, сегодня необходимо остерегаться сквозняком и одеваться по погоде.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 марта для Львов

Прислушивайтесь к советам, которые будут совершенно бескорыстно давать вам окружающие: среди них попадутся по-настоящему ценные, которые можно будет успешно воплотить в жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 марта для Дев

Прилив сил, который вы почувствуете в это время, позволит осуществить любой – даже самый смелый – профессиональный проект, главное, выбрать тот, который является вашей первоочередной задачей.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 марта для Весов

Выбирая между занятостью на работе и своей семьей, в этот день необходимо остановиться на последней: дела никуда от вас не убегут, а вот близкий человек вполне может обидеться и даже уйти.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 марта для Скорпионов

Не стоит браться за решение серьезных профессиональных вопросов, но уж коль скоро решите поработать, сосредоточьтесь на своем деле и не отвлекайтесь от него ни на минуту – ничего не успеете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 марта для Стрельцов

Соблазн провести нынешний день в полном бездействии будет велик, но ему необходимо противиться: возможно, замахиваться на проект века сегодня и не стоит, но и лень тоже не приветствуется.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 марта для Козерогов

Можно – и нужно – решать вопросы, так или иначе связанные с финансами: прежде всего благополучно завершится разговор с начальством относительно повышения заработной платы – стоит попросить его об этом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 марта для Водолеев

Любые решения – от бытовых споров до судебных разбирательств – сегодня будут вынесены в вашу пользу, поэтому можно смело – и без сомнений – выступать как истцами, так и ответчиками.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 марта для Рыб

День благоприятен для отчета о проделанной работе: вам удастся подать собственные усилия в наилучшем свете, даже если на самом деле вы где-то что-то не доработали или в чем-то просчитались.

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