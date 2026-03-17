Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: самый сложный и опасный день лунного календаря

Нежелательно поддаваться его серьезному влиянию на нашу психику, что, прежде всего, отразиться на психологическом комфорте, приведя к его полному отсутствию.

Особенно важно не прислушиваться к чужим уничижительным замечаниям и — особенно! — заниматься самокритикой, ни к чему кроме катастрофического понижения самооценки это нас не приведет. Также — из-за большой вероятности обстрения хронических заболеваний- необходимо беречь здоровье.

Овен

Усталость, которая станет закономерным следствием упорно работы без выходных и праздников, лечится очень просто — отдыхом, главное — и тут не переборщить, все — даже релакс и восстановление сил, хорошо в меру.

Телец

От решения финансовых вопросов, даже если они кажется незначительными, сегодня лучше отказаться — даже небольшая материальная потеря вызовет у вас чувство досады и недовольства — как самим собой, так и жизнью в целом.

Близнецы

Как бы ни сложилась ситуации — жизненная или рабочая — самое главное, воспринимать ее с максимальным спокойствием: под влиянием эмоций принять важное решение и выйти победителем вам не удастся.

Рак

Не позволяйте втянуть себя в конфликт — как на работе, так и в личной жизни: выяснение отношений не добавит в ситуацию ясности, скорее, наоборот — добавит в нее тумана, так что лучше отстраниться от него.

Лев

От реализации новых профессиональных проектов в этот день желательно, поскольку успеха от работы над ними ждать не приходится, так что лучше отдохнуть, а если такой возможности не будет, подтянуть «хвосты».

Дева

Время благоприятно для очищения энергетика собственного дома, в которой за последнее время скопилось слишком много негатива — если не оздоровить атмосферу своих стен сегодня, впредь сделать это будет гораздо сложнее.

Весы

Даже если любимому человеку взбредет в голову покритиковать вас, не стоит обижаться и — тем более — становиться в позу оскорбленной невинности: возможно, в его словах есть изрядная доля истины.

Скорпион

От любых переговоров — как профессионального, так и личного характера — в этот день нужно отказаться, поскольку вы просто е найдете нужных слов, которые позволили бы вам убедить собеседников в своей правоте.

Стрелец

Агрессия со стороны окружающих вас людей, с которой вы можете столкнуться в это время, ни на минуту не поколеблют вашу веру в человечество, а это значит, что ваша уверенность в себе не пострадает.

Козерог

Нынешний день нужно посвятить наведению порядка в документах, существующая путаница в них может подвести вас в любой момент: существует рис не обнаружить важную справку в нужный момент.

Водолей

Миссия представителей вашего знака в этот день — облагораживать окружающий мир, занимаясь уборкой в квартире, доме или на загородном участке, а работа, как известно, не волк, она никуда от вас не убежит.

Рыбы

День — разумеется, если будет такая возможность — лучше провести в одиночестве, общение сегодня не принесет ожидаемых позитивных эмоций, скорее наоборот, испортит настроение — вплоть до депрессии.

