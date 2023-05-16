Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для любых действий

День благоприятен для любых действий – как профессионального, так и личного свойства.

Можно приступать к реализации новых проектов, признаваться в любви, делать – или принимать – предложения руки и сердца: любые действия, направленные на позитивные жизненные перемены, окажутся на редкость удачными. Важную работу желательно приурочить к первой половине дня, когда и сил будет больше, и энергии дня окажутся более благоприятными для любых свершений, послеобеденное время лучше посвятить отдыху или хотя бы неспешной деятельности.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 мая для Овнов

Желательно посвятить нынешний день занятиям не только приятным, но и полезным: например, чтению новых книг – причем речь идет не о художественной, а о профессиональной литературе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 мая для Тельцов

Ценный совет, который с большой долей вероятности понадобится вам в это время, скорее всего, дадут люди старше вас по возрасту – как родственники, так и коллеги: их жизненный опыт сослужит вам добрую службу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 мая для Близнецов

Выясняя отношения с близким человеком, постарайтесь не давать волю эмоциям: под их влиянием вы можете наговорить ему такого, о чем уже завтра пожалеете, но может быть поздно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 мая для Раков

Постарайтесь овладеть искусством видеть хорошее в любом предмете или событии, тогда все в жизни будет складываться максимально удачным для вас способом – позитивное мышление еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 мая для Львов

Если кто-то из окружающих выведет вас на эмоциональный взрыв, вы можете оказаться в неудобном положении, поэтому, почувствовав, что общение перестает быть томным, прекращайте его.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 мая для Дев

Не отказывайтесь выполнять просьбу, с которой обратится к вам начальство: оно по достоинству оценит вашу лояльность и, возможно, сделает далеко идущие выводы, которые позволят ему задуматься о вашей карьере.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 мая для Весов

Не стоит эмоционально реагировать на ревность, которую может почувствовать к вам близкий человек: несмотря на то, что повода для нее у него нет, постарайтесь войти в его положение и понять его.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов

Напряжение, которое вы почувствуете с самого утра, прекрасно "лечится" общением с близкими людьми – мамой или лучшей подругой – или пребыванием на природе, например, в лесу или парке.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов

День не подходит для решения хозяйственных и деловых вопросов – дела такого рода вряд ли будут ладиться, так что лучше – несмотря на будний день – посвятить время и немного полениться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 мая для Козерогов

Особого внимания с вашей стороны потребуют члены семьи, которых принято называть незащищенными – прежде всего дети и пожилые родственники: помочь им – ваш долг.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 мая для Водолеев

Узнав чужую тайну, обладатель которой вам ее откроет, постарайтесь тут же забыть то, о чем услышали: проговорившись, даже случайно, вы навредите человеку, а себя поставите в неловкое положение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 мая для Рыб

Постарайтесь обойти человека, вызывающего у вас негативные эмоции, стороной: вы потратите на общение с ним слишком много душевных сил, что не лучшим образом скажется на вашем настроении.

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