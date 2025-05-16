Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: день, когда экспромты и импровизации не пройдут

Гороскоп на 17 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Все подготовительные этапы должны быть пройдены до этого времени, сейчас на них неразумно — а иногда и просто преступно — тратить свое время. Если необходимые цели не были сформулированы, а тактика и стратегия их достижения не сформулированы ранее, сейчас это делать поздно — стоит подождать следующего удачного дня для осуществления своих планов, сегодня экспромты и импровизации не пройдут.

Овен

Самое главное в этот день — верить в свои силы, только в таком случае, чем бы вы ни занимались, вас ждет успех, если же возникнут хотя бы малейшие сомнения, нужно отложить важную работу на другое время.

Телец

Браться за новые дела можно только тогда, когда будут завершены старые, в противном случае не удастся справится ни с первыми, ни со вторыми — совмещать противоположные по направленности задачи не удастся.

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Близнецы

Достичь важной цели смогут только те, кто заранее составит подробный план действий и разработает необходимую тактику и стратегию, а иначе придется действовать методом проб и ошибок, что не даст нужного результата.

Рак

День, когда инициатива не только не станет наказуемой, но и будет всячески приветствоваться, поэтому не стоит — по присущей вашему знаку привычке — скромничать, необходимо рассказать о своих идеях начальству.

Лев

День, когда возможны неожиданные денежные поступления, которые возможны в это время, придутся как нельзя кстати — можно будет приобрести что-то очень нужное, на что до сих пор не хватало средств.

Дева

День, как и положено выходному, благоприятен для релакса, который в это время скорее будет пассивным, но о посильных физических упражнениях тоже забывать не стоит — они придадут необходимую силу и бодрость.

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Весы

Желание обмануть вас сегодня, как ни странно, могут почувствовать не посторонние, а близкие люди — не стоит позволять им этого, поскольку ложь, выйдя наружу, сделает дальнейшие добрые отношения невозможными.

Скорпион

День, когда неожиданную прибыль могут принести самые непредсказуемые события: тем, с кем чуда не произойдет, желать сделать его своими руками — например купить лотерейный билет в кассе супермаркета.

Стрелец

Несмотря на выходной день, на повестке дня может оказаться работа, которой звезды рекомендуют заняться сразу же после начала рабочей недели, ока же очень важно к ней подготовиться: хотя бы составить план.

Козерог

День благоприятен для всех видов общения, за исключением свидания с любимым человеком: даже будучи назначенным заранее, оно, скорее всего, пойдет не по плану и приведет к нежелательному конфликту.

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Водолей

Время продуктивных идей, которые будут приходить в голову в таком большом количестве, что запомнить их не удастся, а, значит, необходимо все записать, чтобы не потерять интересную — и продуктивную — мысль.

Рыбы

Раздражение, которое могут сегодня вызывать у вас самые близкие люди, до добра не доведет, поскольку может вылиться в серьезный и продолжительный конфликт, поэтому очень важно проявить терпение.

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