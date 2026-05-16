Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит хвататься за работу

Тем не менее, хвататься за работу с повышенном энтузиазмом не стоит: во-первых, ка календаре выходной, а во-вторых сил для полноценной работы еще недостаточно, так что тратить их безоглядно — неразумно и нерациональною.

Также очень важно опасаться конфликтов, которые вероятны в это время — они могут привести к нежелательным и неприятным последствиям.

Овен

День, когда желательно общаться только с теми людьми, с которыми вы не сможете всерьез поссориться ни при каких обстоятельствах — например, любимыми, близкими друзьями или родственниками.

Телец

Сегодня не только можно, но и нужно закладывать программу на ближайшее будущее: от того, как вы его проведете, будет зависеть то, насколько она окажется позитивной, так что продумывайте каждый свой шаг.

Близнецы

День, когда, чем бы вы ни занимались, нельзя мелочиться: проекты, к реализации которых вы решите приступить, и идеи, положенные в их основу, должны быть масштабными — можно даже сказать, глобальными.

Рак

Если вам, несмотря на выходной, удастся с самого утра составить четкий рабочий план и скрупулезно ему следовать, к концу дня вы сможете достичь серьезных результатов и получите повод для довольства собой.

Лев

Не стоит идти на поводу у человека, который будет склонять вас изменить свое решение, какой бы сферы жизни оно н касалось — очень быстро вы пожалеете о своем поступке, но вернуть все назад не сможете.

Дева

Как известно, всюду успевает тот, кто никуда не торопится: спешка, даже если она будет касаться всего лишь домашней работы — это приведет к ошибкам, из-за которых вы вынуждены будете переделывать уже сделанную работу.

Весы

Не стоит делиться своими профессиональными идеями с коллегами даже в неформальном общении: если вам обязательно нужно с кем-то посоветоваться, поговорите с близкими людьми — они точно их не украдут.

Скорпион

Нежелательно ссориться с окружающими людьми, даже если они будут заслуживать резкого отношения с вашей стороны: результат такой конфронтации может оказаться непредсказуемо негативным.

Стрелец

Энергию, которая в этот день будет буквально переполнять вас, не стоит растрачивать на решение незначительных вопросов: наметьте самое важное на сегодня дело и приложите максимум усилие е его выполнению.

Козерог

Есть вероятность появления в вашей жизни человека, с которым вы давно не общались: подумайте о том, почему он снова пришел в вашу жизнь именно сейчас — возможно, это знак, который важно правильно истолковать.

Водолей

Ссора с давним другом, который позволит себе некорректные высказывания в ваш адрес, может стать фатальной, но поскольку ваши отношения уже отжили свое, опасаться такого жизненного сценария не стоит.

Рыбы

Общаясь с любимым человеком, постарайтесь не отвлекаться от темы беседы, поскольку ваша рассеянность — и, как следствие, невнимание — могут его обидеть, в таком случае придется тратить время на примирение.

