Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: день, когда вас ждет удача в новых проектах

Удача ждет всех, кто не боится браться за новые дела – как в профессиональной, так и в любой другой сфере.

Можно не только приниматься за воплощение в жизнь нового проекта, но и открывать своей дело, начинать строительство или ремонт, налаживать отношения с близким человеком – например, приступать к созданию семьи. Энергии хватит для осуществления любого замысла, главное – грамотно ею распорядиться, направив потоки на решение наиболее важных вопросов.

Овен

Используйте хорошее настроение, которое будет сопровождать вас с самого утра, для того, чтобы свернуть горы на работе и наладить отношения с окружающими – особенно теми, с кем недавно поссорились.

Телец

Звезды рекомендуют вам признать ошибку, которую вы совершили в отношениях с близким человеком: сегодня он охотно примет ваши извинения и сделает вид, что ничего страшного не произошло.

Близнецы

Скорее всего, занятие, которое вас сегодня ждет, не вызывает энтузиазма, но никто вместо вас его не сделает, поэтому имеет смысл подойти к решению этого вопроса с философским спокойствием.

Рак

Велика вероятность, что сюрприз, который приготовил в этот день близкий человек, покажется вам чересчур скромным – не стоит показывать своей недовольство, все-таки это знак его внимания.

Лев

Сегодня вам важно подумать не только о работе, но и об отдыхе: даже если начальство нагрузит вас работой, как говорится выше крыши, все равно останется обеденный перерыв, во время которого можно погулять в парке.

Дева

Если важную профессиональную задачу не удастся решить с разбега, не пытайтесь справиться с ней во что бы то ни стало – отпустите ситуацию, и гениальная догадка придет к вам как будто бы сама по себе.

Весы

Если кто-то из окружающих – близких или друзей – обратиться к вам с просьбой дать совет, не спешите говорить то, что думаете – вы можете направить человека по неправильному жизненному пути.

Скорпион

Нынешний день благоприятен для любых поездок – от путешествия на загородную дачу до смены места жительства, поэтому если вы давно мечтали уехать, куда глаза глядят, ваше время пришло.

Стрелец

Несмотря на большое количество дел, которые нужно завершить до финала рабочей недели, не стоит забывать и о собственном доме, тогда выходные не придется тратить не на отдых, а на бытовые хлопоты.

Козерог

Благотворительность сегодня окажется особенно востребованной, потому не стоит скупиться на добрые дела – они очень быстро вернутся бумерангом, причем затронет самые важные для вас сферы жизни.

Водолей

Можно – и нужно – приступать к ремонту собственного дома или квартиры: будучи начатым сегодня, он пройдет в хорошем темпе и не станет для вас – как это часто бывает – стихийным бедствием.

Рыбы

Финал рабочей недели – лучшее время для того, чтобы провести время с близкими людьми, особенно детьми, с которыми можно погулять или сходить в кино, и пожилыми родственниками – с ними можно попить чаю.

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