Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя изменять своим принципам

День, когда самым важным для человека качеством будет уверенность в своих силах и правильности своих действий и намерений.
Если существует хотя бы малейшее сомнение даже в одном из этих моментов, реализацию любых планов – профессиональных или личных – необходимо отложить на потом, все равно успеха ждать не приходится. Нежелательно также изменять своим принципам и убеждениям только потому, что вас кто-то об этом попросит: впоследствии о своей слабости придется пожалеть.
Овен
В течение нынешнего дня очень важно следить за своим рационом, не допуская употребление некачественных и – особенно! – несвежих продуктов, поскольку это чревато серьезным пищевым отравлением.
Телец
Получив распоряжение начальства, не спешите его исполнять: вполне возможно, что в течение дня оно передумает и отменит его, а вы потратите время и силы зря.
Близнецы
Сны нынешней ночи будут иметь для вас огромное значение: с их помощью ваше подсознание даст вам совет, к которому желательно прислушаться – он окажется по-настоящему ценным.
Рак
День благоприятен для занятий собственной внешности: они позволят не только улучшить свой имидж, но и снять негатив, который накопился за последнее время – особенно успешно с этим справится стрижка.
Лев
Вам звезды настоятельно рекомендуют заняться собственным домом – например, поменять шторы или переставить мебель: даже незначительные перемены могут значительно улучшить вам настроение.
Дева
Помощь, которая понадобится вам в этот день, окажут близкие люди – друзья или родственники: главное, не постесняться и попросить их о ней, сами они могут и не догадаться, что именно им нужно сделать.
Весы
Напряжение, которое сегодня может возникнуть у вас в отношениях с окружающими людьми, с большой долей вероятности станет причиной серьезной ссоры – не стоит до этого доводить.
Скорпион
Взяв в работу интересный и перспективный проект, постарайтесь не посвящать в его детали коллег, которые одновременно являются вашими конкурентами: они могут внести коррективы в ваши планы.
Стрелец
Необходимо сопротивляться желанию отвлечься от основной работы, выпив кофе или "полистав" соцсети – при таком режиме труда и отдыха вы вряд ли сможете сделать все, что запланировали на это время.
Козерог
День благоприятен для возвращения долгов, причем как материальных, так и моральных: если нет возможности отдать все, стоит выкроить хотя бы часть – это стает хорошей финансовой приметой.
Водолей
Энергию, прилив которой вы ощутите в этот день, необходимо направить исключительно на мирные цели – например, на работу: от выяснения отношений с близкими людьми лучше отказаться – впрочем, как всегда.
Рыбы
Услышав неприятные факты о близком вам человеке, не спешите воспринимать их как истину в последней инстанции – попробуйте хотя бы усомниться в этом, и вы поймете, как нелепы обвинения.
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