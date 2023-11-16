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Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя изменять своим принципам

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя изменять своим принципам

Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда самым важным для человека качеством будет уверенность в своих силах и правильности своих действий и намерений. 

Если существует хотя бы малейшее сомнение даже в одном из этих моментов, реализацию любых планов – профессиональных или личных – необходимо отложить на потом, все равно успеха ждать не приходится. Нежелательно также изменять своим принципам и убеждениям только потому, что вас кто-то об этом попросит: впоследствии о своей слабости придется пожалеть. 

Овен 

В течение нынешнего дня очень важно следить за своим рационом, не допуская употребление некачественных и – особенно! – несвежих продуктов, поскольку это чревато серьезным пищевым отравлением. 

Телец 

Получив распоряжение начальства, не спешите его исполнять: вполне возможно, что в течение дня оно передумает и отменит его, а вы потратите время и силы зря. 

Близнецы 

Сны нынешней ночи будут иметь для вас огромное значение: с их помощью ваше подсознание даст вам совет, к которому желательно прислушаться – он окажется по-настоящему ценным. 

Рак 

День благоприятен для занятий собственной внешности: они позволят не только улучшить свой имидж, но и снять негатив, который накопился за последнее время – особенно успешно с этим справится стрижка. 

Лев 

Вам звезды настоятельно рекомендуют заняться собственным домом – например, поменять шторы или переставить мебель: даже незначительные перемены могут значительно улучшить вам настроение. 

Дева 

Помощь, которая понадобится вам в этот день, окажут близкие люди – друзья или родственники: главное, не постесняться и попросить их о ней, сами они могут и не догадаться, что именно им нужно сделать. 

Весы 

Напряжение, которое сегодня может возникнуть у вас в отношениях с окружающими людьми, с большой долей вероятности станет причиной серьезной ссоры – не стоит до этого доводить. 

Скорпион 

Взяв в работу интересный и перспективный проект, постарайтесь не посвящать в его детали коллег, которые одновременно являются вашими конкурентами: они могут внести коррективы в ваши планы. 

Стрелец 

Необходимо сопротивляться желанию отвлечься от основной работы, выпив кофе или "полистав" соцсети – при таком режиме труда и отдыха вы вряд ли сможете сделать все, что запланировали на это время. 

Козерог 

День благоприятен для возвращения долгов, причем как материальных, так и моральных: если нет возможности отдать все, стоит выкроить хотя бы часть – это стает хорошей финансовой приметой. 

Водолей 

Энергию, прилив которой вы ощутите в этот день, необходимо направить исключительно на мирные цели – например, на работу: от выяснения отношений с близкими людьми лучше отказаться – впрочем, как всегда. 

Рыбы 

Услышав неприятные факты о близком вам человеке, не спешите воспринимать их как истину в последней инстанции – попробуйте хотя бы усомниться в этом, и вы поймете, как нелепы обвинения. 

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Дата публикации
Просмотры
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