Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда плохое настроение - табу

День, когда категорическим табу является плохое настроение – его нужно изгонять любыми доступными способами.

Звезды не прощают тоски и хандры, поскольку считают это признаком неблагодарности – они много делают для того, чтобы наша жизнь была лучше, чем могла бы быть, не случись их вмешательства. Конечно, буйное веселье в наше время по понятным причинам может показаться неуместным, но сохранять оптимистический настрой и бодрое состояние духа не только можно, но и нужно.

Овен

Несмотря на выходной, можно приступать к проектам, которые были запланированы давно, но по какой-то причине до сих пор не осуществлены – осуществленный сегодня старт непременно приведет к успеху.

Телец

Несмотря на хорошее настроение, постарайтесь не терять контроль над своим поведением: лунные энергии дня могут подтолкнуть вас к поступкам, за которые впоследствии придется извиняться.

Близнецы

Волна позитива, которая подхватит вас с самого утра, позволит справиться с запланированными домашними делами максимально быстро, а оставшееся время моно потратить на занятия, которые приносят вам удовольствие.

Рак

Окружающие, в силу раскрепощенности, которую они почувствуют сегодня, могут быть чрезмерно откровенны – не стоит использовать их слабость против них самих, сохраните в тайне все, что от них услышали.

Лев

Встреча с друзьями – особенно если вы давно их не видели – не только принесет массу положительных эмоций, но и даст возможность узнать о фактах, которые д сих пор были вам недоступны.

Дева

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не скучать – меланхоличное состояние духа негативно скажется как на текущих, так и на будущих делах: согласитесь, трудно сделать что-то хорошее, когда на душе кошки скребут.

Весы

Необходимо остерегаться инфекционных заболеваний, вероятных в такую погоду, которые могут доставить массу неприятных моментов, поэтому стоит воздержаться от мест массового скопления людей.

Скорпион

Нынешний день – как и положено выходному – представителям вашего знака необходимо посвятить отдыху: похоже, ваши силы уже на исходе, самое время их восстановить, иначе рискуете выпасть из рабочего процесса.

Стрелец

Сегодня окружающие вас люди могут открыться с самой неожиданной – и не всегда приятной – стороны: будьте внимательны к их словам и, особенно делам – очень важно сделать этот вывод именно сейчас – пока не поздно.

Козерог

Эмоциональность – не ваша сильная сторона, поэтому сегодня – впрочем, и в любой другой день – вам нужно держать себя в руках, в противном случае рискуете рассориться с окружающими – особенно близкими - людьми.

Водолей

Не стоит ревновать любимого человека и выяснять с ним отношения, даже если для серьезного разговора есть весомый повод: сегодня не стоит нарушать существующую между вами гармонию чувств.

Рыбы

День, несмотря на его выходной статус, благоприятен для решения финансовых вопросов: например, можно проводить переговоры с деловыми партнерами они окажутся на редкость успешными.

Читайте также: