Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла будут активны

Осенний пейзаж на закате солнца

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Желательно как можно меньше общаться с другими людьми, особенно теми, кто гарантированно вызывает негативные эмоции.

Одновременно велика вероятность финансовых потерь, поэтому важно соблюдать осторожность: не стоит тратить деньги на то, без чего можно обойтись, и нежелательно доверять людям, которые пообещают большую и быструю прибыль от проектов, не требующих особого приложения сил.

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Овен

Звезды рекомендуют провести чистку организма — как физическую (баня, массаж и детокс-диета), так и моральную (отдых и уединение), после чего представители знака почувствуют, что дышать и двигаться стало куда легче.

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Телец

Чужую агрессию, с которой придется столкнуться в это время, — разумеется, по возможности — необходимо игнорировать: полностью успокоить неадеквата, скорее всего, не удастся, а вот испортить себе нервы можно будет легко.

Близнецы

В этот день не стоит обращать внимания на сны и уж тем более переживать из-за них: в любом случае никакого отношения к реальности они иметь не будут, в данном случае они не более чем непривычное сочетание пережитых нами ситуаций.

Рак

Не стоит брать на себя обязанности своих коллег, как бы сильно они — или начальство — не убеждали нас в такой необходимости: толку дождаться не удастся, а вот несправедливые и незаслуженные замечания в свой адрес вполне можете получить.

Лев

На критику, которые вы услышите в этот день, можно обращать внимание только в том случае, если она будет действительно справедливой и конструктивной, все остальное можно с чистой совестью пропустить мимо ушей.

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Дева

Лучшим лекарством от нахлынувшего в это время плохого настроения — работа: при этом, чем глубже вы будете в нее погружаться, тем больше найдете в окружающем пространстве приятных жизненных моментов в жизни и тем легче станет у вас на душе.

Весы

День, когда легко стать жертвой мошенников — избежать этого помогут такие качества как дисциплинированность и собранность: чем внимательнее вы будете относиться к своим платежам, тем меньше вероятность ошибиться.

Скорпион

Главное в процессе самокритики — уметь вовремя остановиться: очень важно отделить конструктивные и справедливые доводы о недостатках и допущенных ошибках от откровенного самоедства, которое ни к чему хорошему не приведет.

Стрелец

Необъяснимая тревога, которая неожиданно возникнет в это время может серьезно подпортит вам настроение, скорее всего, будет вызвана переутомлением, поэтому не стоит принимать ее близко к сердцу: реальной картины мира она не дает.

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Козерог

О том, что труд необходимо чередовать с отдыхом, слышал каждый, но в этот день такой режим дня особенно важен: выполняя профессиональные занятия, постарайтесь не переусердствовать — делайте хотя бы небольшие, но приятные перерывы.

Водолей

Любой — даже самый несерьезный и незначительный — повод для несогласия с близкими людьми может привести к серьезной — и продолжительной — ссоре, так что желательно свести общение с ними к абсолютному минимуму.

Рыбы

Соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав, нежелательно в любой день, но сегодня это может быть особенно опасным: стать жертвой мошенников окажется легко и просто.

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