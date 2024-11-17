Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда в нашей жизни не будет случайностей

День, когда в нашей жизни не будет случайностей: все, что произойдет с нами в этот день, мы сделали сами.

Точнее, наши поступки, слова – и даже мысли – предопределили последствия, с которыми мы будет иметь дело сегодня. В результате, проанализировав причинно-следственные связи, можно будет сдлать правильные выводы на будущее. Также в это время бумерангом возвращаются как злые, так и добрые дела, так что он ясно покажет, по какому пути – правильному или нет – идет человек.

Овен

На возможную агрессию со стороны окружающих вас людей лучше не отвечать вообще, если же такой возможности не будет, пожелайте им здоровья – это лучший способ справиться с токсичными личностями.

Телец

Красноречие, которым вы будете обладать в это время, позволят убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых оппонентов – воспользуйтесь этими качествами, чтобы договориться с ними.

Близнецы

Решая важный жизненный – или профессиональный – вопрос, не слушайте чужих советов – никто не разберется в сложившейся ситуации лучше вас самих, поэтому доверяйте своему внутреннему голосу.

Рак

Понять, когда вы пошли не по тому жизненному пути, можно будет, воспользовавшись простой психологической тактикой: «отмотать» события последнего времени назад и отыскать в них исходную точку.

Лев

День, когда очень важно помнить о том, что цель – даже максимально благая – далеко не всегда оправдывает средства: прежде чем что-то сделать, хорошенько подумайте: не пожалеет ли вы об этом в ближайшее время.

Дева

Не стоит отказываться от своих взглядов и убеждений, даже если вас к этому будут принуждать люди, являющиеся для вас авторитетом: поступит так, вы быстро раскаетесь, но исправить что-либо уже не сможете.

Весы

Чем бы вы ни занимались в этот день, помните: ваши действия не должны быть спонтанными, только тщательно продумывая и просчитывая каждый свой шаг, вы сможете добиться ожидаемого успеха.

Скорпион

Нельзя допускать негативных намерений не только в действиях, но и в мыслях: оно обязательно вернется к вам бумерангом – наоборот, попробуйте простить обидчика, и вы удивитесь тому, как быстро его накажет жизнь.

Стрелец

Соблазнам поступить не так, как нужно, а так, как легче, будет велик, но ему надо противопоставить силу воли, в которой у вас нет недостатка – в результате вы получите весомый повод для того, чтобы гордиться собой.

Козерог

Выполнить все задачи, которые вы запланировали на этот день, может лень- постарайтесь противопоставить ей ваше фирменные качеств: трудолюбие, дисциплинированность и организованность.

Водолей

Сегодня, - как ни в какой другой день – важно соблюдать умеренность в пище, что до алкогольных напитков, то от них и вовсе необходимо отказаться – все это может крайне негативно сказаться на состоянии печени.

Рыбы

Представителей вашего знаю желательно провести нынешний день в одиночестве, но если вам это не удастся, постарайтесь хотя бы не затрагивать в разговорах с окружающими важных для вас тем.

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