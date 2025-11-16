- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: день решения грандиозных задач
День решения грандиозных задач, когда категорически не рекомендуется тратить время на разного рода мелочевку.
Не стоит тратить время и силы на решение вопросов, не имеющих серьезного — можно даже сказать, первостепенного — значения, желательно поставить перед собой важную и трудоемкую задачу и заниматься только ее претворением в жизнь.
День также благоприятен для планирования: целей, поставленных сегодня, будет очень легко достичь.
Овен
Решение финансовых вопросов — таких как подписание важных договоров и заключение серьезных сделок — рекомендуется перенести на другой день, сегодня они вряд ли принесут результат, на который вы надеетесь.
Телец
Будьте максимально внимательны к происходящим сегодня событиям — они дадут ключ к пониманию важных, но пока не до конца ясных происшествий, которые начинают постепенно происходить в вашей жизни
Близнецы
День, когда во что бы то ни стало важно держать себя в руках и не поддаваться на многочисленные провокации со стороны окружающих: энергия, потраченная в результате, пригодится для более важных дел.
Рак
Ответы на важные вопросы даст не уставший от решения многочисленных головоломок разум, а интуиция: главное, обращать внимание на подсказки и прозрачные намеки, которые она будет посылать вам время от времени.
Лев
Не стоит переживать по поводу происходящих с вами событий, даже если на первый взгляд они покажутся вам серьезными и даже значительными: со временем вы измените свою точку зрения на них в сторону преуменьшения.
Дева
Чего бы ни касалось предложение, которое вам сделают –профессиональной деятельности или личной жизни, при всей его заманчивости не стоит торопиться с ответом — дайте себе время н6а раздумье.
Весы
Восстанавливать иссякающие силы сегодня необходимо при помощи активного отдыха — лежа на диване, с этой задачей справиться не удастся, так что желательно заняться бегом или хотя бы быстрой ходьбой.
Скорпион
Не позволяйте эмоциям — особенно негативным — брать над собой верх, в противном случае неизбежна ссора, которая затянется надолго и будет стоить вам плохого настроения и большого количества испорченных нервов.
Стрелец
В сложившейся в вашей жизни ситуации можно позволить себе пренебречь интересами других, даже если речь идет о близких людях, и позаботиться о себе дороих — все равно кроме вас этого никто не сделает.
Козерог
Выбирая между материальным и духовным, предпочтите последнее: так классическая музыка, даже прозвучавшая в записи, обеспечит вам зарядом энергии на несколько дней, не говоря уже о том, чтобы услышать ее вживую.
Водолей
От общения с негативном настроенными по отношению к вам людьми лучше отказаться — пользы от него точно не будет, а вот вред оно может нанести существенный — от испорченного настроения до серьезной депрессии.
Рыбы
Сегодня — впрочем, как и всегда — необходимо уделить максимум времени и внимания близким: прежде всего, это касается пожилых людей и маленьких детей, они обязательно оценят ваше хорошее отношение.