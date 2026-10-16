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Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заняться окружающим пространством
День, когда не только можно, но и нужно провести работу над совершенными ранее ошибками.
Проанализировав причины и следствия своих неудач, можно будет избежать их в будущем. Время также благоприятно для обустройства и облагораживания окружающего пространства: квартиры, подъезда или двора многоэтажного дома, дачного участка.
Также можно планировать и делать ремонт любой сложности, особенно если он давно стоит на повестке дня –будучи начатым сегодня, он окажется максимально удачным.
Овен
Отвечая на важные — прежде всего жизненные хозяйственные и бытовые — вопросы, необходимо обратиться к своему внутреннему голосу: он, в отличие от разума. даст единственно верный в данной ситуации совет.
Телец
Любое дело, начатое в этот день, удастся быстро и успешно завершить, к тому же, прибыль, которую оно принесет, не только порадуют суммой, сто само по себе уже очень важно, но и не заставят себя долго ждать.
Близнецы
Шанс, который подарит этот день, будет на редкость удачным, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы его не упустить — повториться столь удачное стечение обстоятельств может нескоро.
Рак
Важные данные, необходимые вам для работы, можно будет почерпнуть только из общения с другими людьми, поэтому — несмотря на вашу фирменную эмоциональную закрытость — нужно смело начинать общаться.
Лев
Необходимо хотя бы на время забыть о собственных интересах и обратить внимание на тех, кто находится рядом с вами — прежде всего это касается пожилых родственников и детей, но об остальных тоже забывать не стоит.
Дева
В этот день у вас появится редкий шанс начать личную жизнь с чистого листа: обстоятельства сложатся таким образом, что один ее период успешно завершиться, а другой начнется, принеся новые возможности.
Весы
Приятные жизненные перемены, вероятные в этот день, начнутся самым банальным образом — например, с тщательной уборки в доме, которая позволит обнаружить очень интересный — и важный — документ.
Скорпион
День, несмотря на выходной, благоприятен для решения важного рабочего вопроса, который всерьез замедляет вашу профессиональную деятельность — вам удастся найти верный путь для того, чтобы выявить и нейтрализовать ее.
Стрелец
Не стоит воспринимать события дня с негативной стороны: как известно, все, что ни делается — к лучшему, так что положитесь на судьбу: тогда все именно так — самым положительным образом — все и произойдет.
Козерог
Сегодня, как и положено в выходной день, сосредоточиться нужно прежде всего на домашних делах — например, навести порядок в доме, особенно в шкафах, где за последнее время скопилось очень много ненужных вещей.
Водолей
Если человек, с которым вы недавно поссорились, захочет помириться, не стоит отказывать ему в этом: поскольку в случившемся была значительная доля и вашей вины, так что пришло время налаживать отношения.
Рыбы
Худшее, что вы можете сегодня сделать — это принять важное решение под влиянием эмоций, преимущественно негативных: они не должны определять ваших отношений с окружающими людьми и миром в целом.
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