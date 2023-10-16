Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда важно быть терпимыми к словам других людей

День слабо выраженной агрессии, которая, тем не менее, может оказать влияние на нашу жизнь.

Самое главное в это время – определиться, что каждому конкретному человеку ближе – добро или зло, и сделать один – пусть даже не самый значительный поступок, подтверждающий выбор. Важно также быть терпимыми к словам и действиям других людей – в конце концов, они имеют полное право на свое собственное мнение.

Овен

В этот день необходимо отказаться от алкоголя, даже если повод для его употребления окажется весомым: под его воздействием рискуете наговорить того, за что впоследствии будет стыдно.

Телец

Переполняющую вас в этот день энергию рекомендуется направить в мирное русло – объявлять окружающим войну не стоит, можете в результате пострадать сами.

Близнецы

Нервный срыв, который вы – в силу перепада настроения – можете получить в это время, с большой долей вероятности сменится долгоиграющей депрессией – не стоит до этого доводить.

Рак

Успешно выполненная работа наверняка привлечет к вам внимание начальства, которое наконец-то задумается: а не слишком ли скромную зарплату получает такой замечательный сотрудник?

Лев

День благоприятен для того, чтобы перейти к здоровому образу жизни: необходимо – хотя бы поэтапно – отказаться от вредных привычек и пересмотреть свой рацион.

Дева

Плохое настроение необходимо "лечить" сменой рода деятельности: перейдя от интеллектуальной работы к физической, а потом обратно, можно легко перенести энергетический негатив дня.

Весы

Задаваясь вопросом, как жить дальше, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг, – ответ обязательно придет, главное, не упустить его в потоке поступающей к вам информации.

Скорпион

Общаясь с коллегами, не раскрывайте свои профессиональные секреты и планы на ближайшее будущее: непорядочный человек может воплотить в жизнь вашу идею, выдав ее за свою.

Стрелец

Гоняясь сразу за несколькими "зайцам" – то есть, делами – вы, в соответствии с известной пословицей, рискуете не поймать ничего: хотите преуспеть, сосредоточьтесь на чем-то одном.

Козерог

Не стоит брать на себя повышенные трудовые обязательства – лучше потратить время и силы, которые уйдут на напрасную работу, на какое-то приятное занятие – например, на свое хобби.

Водолей

Возможные семейные неурядицы – не повод для серьезных разборок: лучший способ купировать разногласия, которые бывают у всех, – найти совместное – объединяющее – занятие.

Рыбы

Энергию, которая необходима для работы, можно черпать в общении с родными людьми, маленькими детьми или животными – как правило, они приносят нам чистую – без каких-либо примесей – радость.

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