Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все вернется бумерангом

Слоган нынешнего дня в полном соответствии со знаменитой пословицей звучит так: "Как аукнется, так и откликнется".
Удача – или неудача – будет напрямую зависеть от того, делает человек добро или причиняет зло: в первом случае Вселенная с лихвой отплатит ему за его благотворительность, во втором – он на собственном опыте узнает, что такое закон бумеранга.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 октября для Овнов
Испытывая жалость к другим, направляйте ее в активное русло – помогайте им, чем сможете, но при этом постарайтесь не жалеть себя – это деструктивное чувство надолго выбьет вас из колеи.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 октября для Тельцов
Не стоит допускать в отношении других людей не только злые слова, но и мысли: почти сразу вы можете получить симметричный ответный удар – так действует закон бумеранга.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 октября для Близнецов
День неблагоприятен для принятия важных – кардинальных – решений: сегодня вы сделаете это впопыхах, поэтому неудивительно, что оно окажется ошибочным и впоследствии придется все переделывать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 октября для Раков
Нежелательно делать крупные покупки – они могут оказаться неудачными, а вот приобретать небольшие и недорогие вещи не только можно, но и нужно – шопинг поднимет вам настроение.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 октября для Львов
События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 октября для Дев
День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими – их раздражительность может стать причиной ссоры, которую – несмотря на то, что она возникнет на пустом месте – трудно будет урегулировать.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 октября для Весов
Прекрасное время для того, чтобы исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы обидели.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 октября для Скорпионов
Решив заняться спортом, избегайте серьезных физических нагрузок: ваш организм не готов к тому, чтобы ставить мировые рекорды, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вам вред.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 октября для Стрельцов
Какой бы важной ни казалась вам финансовая сторона жизни, на время забудьте о деньгах и подумайте о духовном: почему бы вам, например, не вспомнить о любимом поэте, сочинения которого вы так давно не открывали.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 октября для Козерогов
Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее не стоит позволять разойтись – ни к чему хорошему это не приведет – будьте снисходительны к чужим слабостям.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 октября для Водолеев
Несмотря на выходной, все дела этого дня необходимо четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 октября для Рыб
Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что нежелательно в любое время, но накануне рабочей недели – особенно.
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