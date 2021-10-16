Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все вернется бумерангом

Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все вернется бумерангом

Слоган нынешнего дня в полном соответствии со знаменитой пословицей звучит так: "Как аукнется, так и откликнется".

Удача – или неудача – будет напрямую зависеть от того, делает человек добро или причиняет зло: в первом случае Вселенная с лихвой отплатит ему за его благотворительность, во втором – он на собственном опыте узнает, что такое закон бумеранга.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 октября для Овнов

Испытывая жалость к другим, направляйте ее в активное русло – помогайте им, чем сможете, но при этом постарайтесь не жалеть себя – это деструктивное чувство надолго выбьет вас из колеи.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 октября для Тельцов

Не стоит допускать в отношении других людей не только злые слова, но и мысли: почти сразу вы можете получить симметричный ответный удар – так действует закон бумеранга.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 октября для Близнецов

День неблагоприятен для принятия важных – кардинальных – решений: сегодня вы сделаете это впопыхах, поэтому неудивительно, что оно окажется ошибочным и впоследствии придется все переделывать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 октября для Раков

Нежелательно делать крупные покупки – они могут оказаться неудачными, а вот приобретать небольшие и недорогие вещи не только можно, но и нужно – шопинг поднимет вам настроение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 октября для Львов

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 октября для Дев

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими – их раздражительность может стать причиной ссоры, которую – несмотря на то, что она возникнет на пустом месте – трудно будет урегулировать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 октября для Весов

Прекрасное время для того, чтобы исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы обидели.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 октября для Скорпионов

Решив заняться спортом, избегайте серьезных физических нагрузок: ваш организм не готов к тому, чтобы ставить мировые рекорды, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вам вред.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 октября для Стрельцов

Какой бы важной ни казалась вам финансовая сторона жизни, на время забудьте о деньгах и подумайте о духовном: почему бы вам, например, не вспомнить о любимом поэте, сочинения которого вы так давно не открывали.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 октября для Козерогов

Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее не стоит позволять разойтись – ни к чему хорошему это не приведет – будьте снисходительны к чужим слабостям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 октября для Водолеев

Несмотря на выходной, все дела этого дня необходимо четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 октября для Рыб

Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что нежелательно в любое время, но накануне рабочей недели – особенно.

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