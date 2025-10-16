Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день мощной негативной энергетики

Гороскоп на 17 октября

Реклама

Противостоять ей хоть и сложно, но можно — главное, помнить об элементарных правилах безопасности.

Особенно важно — отказаться от общения с людьми, лояльность которых по отношению к вам вызывает хотя бы малейшие сомнения — вполне возможно, что их намерения далеко не такбезобидны, как это может показаться на первый взгляд.

Овен

День благоприятен для очищения организма — как на ментальном, так и на физическом уровне: в отношениях с людьми нужно преследовать только добрые намерения, заниматься йогой, пить травяные чаи и чистую воду.

Реклама

Телец

Не стоит проявлять негативные эмоции — они подпитывают силы зла, поэтому важно думать только о хорошем — так можно будет сохранить в равновесии и мировую гармонию, и свое собственное внутреннее состояние.

Близнецы

Неприятные знаки, которые могут сегодня преследовать вас с самого утра, не будут иметь под собой хоть каких-нибудь оснований для беспокойства, так что не стоит переживать по этому незначительному поводу.

Рак

Существует вероятность, что коллеги, конкурирующие с вами в решении важного вопроса, захотят сбить вас с рабочего настроя и приложат к этому массу усилий, не стоит давать им повод для довольства собой.

Лев

Лучший способ снизить уровень стресса — физический труд: проведя генеральную уборку в доме, вы почувствуете приятную усталость, благодаря которой позабудете о накопленном негативе — он просто испарится.

Реклама

Дева

Общаясь с незнакомым или малознакомым человеком, следите за тем, что и как говорите: велика вероятность ненароком выдать тайну, которую вы до этого времени тщательно оберегали от внимания посторонних людей.

Весы

Поскольку особых трудовых достижений от вас сегодня ждать не приходится, займитесь гармонизацией окружающего пространства — порядок нужно навести везде, от собственного рабочего стола до своей планеты.

Скорпион

Профессиональный успех ждет преимущественного тех, кто, несмотря на усталость, сможет спланировать сегодняшний день по часам и даже минутам, это не позволит отвлечься на решение второстепенных вопросов.

Стрелец

С раздражением в отношении окружающих вас людей, которое будет преследовать вас с самого утра, нужно бороться решительно, иначе оно отнимет у вас львиную долю сил, необходимых для полноценной работы.

Реклама

Козерог

Лучшее лекарство от тревожных мыслей, которые будут беспокоить вас в этот день, домашняя работа: полное уничтожение какой-либо пыли позволит вздохнуть полной грудью — как я прямом, так и в переносном смысле.

Водолей

Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое вы будете испытывать сегодня, не имеет под собой реальных оснований: оно — всего лишь негативное влияние Луны, которое пройдет уже завтра.

Рыбы

Даже если ваши успехи далеки от того, каким вы хотели бы их видеть, это не повод заниматься самокритикой: ничего, кроме заниженной самооценки, это вам не принесет, так что не стоит лишать себя уверенности в своих силах.

Читайте также: