Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда общение нужно свести к минимуму

Не самый удачный день для любых начинаний – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства.

Любые планы, составленные в этот день, так и останутся строчкой на бумаге – выполнить их по объективным причинам не удастся. Можно учиться и учить, передавая накопленные знания и опыт другим, собирать и накапливать информацию, анализировать ставшие известными факты. Общение с окружающими лучше свести к минимуму – велика вероятность серьезных конфликтов.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 октября для Овнов

За моральной поддержкой сегодня нужно обращаться к друзьям: с ними можно будет поговорить на любые темы, вспомнить забавные события из общего прошлого, а заодно и получить дельный совет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 октября для Тельцов

При решении важной профессиональной задачи сосредоточьтесь на фактах, которые любезно предоставит вам ваше подсознание: вы обязательно вспомните, каким образом уже отвечали на подобный вопрос.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 октября для Близнецов

Не давайте окружающим вас людям сесть вам на голову и свесить ноги – особенно это касается коллег, но и близкие люди сегодня вряд ли будут стесняться, обременяя вас своими проблемами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 октября для Раков

Найти ответ на важный вопрос удастся только тем, кто правильно его сформулирует, в противном случае придется блуждать от одной версии его решения к другой, но все они окажутся одинаково безнадежными.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 октября для Львов

О чем бы ни попросил вас близкий человек – друг или знакомый, постарайтесь не отказывать ему в помощи: возможно, в его судьбе нужно будет поучаствовать материально, а возможно, и морально.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 октября для Дев

Не стоит никому лгать, даже если вас к этому будут вынуждать обстоятельства: обман очень быстрой выйдет наружу, а вы надолго – а, возможно, и навсегда – распрощаетесь со своей репутацией.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 октября для Весов

Отношения с близким человеком могут выйти на новый уровень: так, те, кто давно – но, увы, без желаемого результат – встречаются, могут рассчитывать на долгожданное предложение руки и сердца.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 октября для Скорпионов

Став обладателем чужой тайны, не спешите рассказывать о ней другим людям, даже если вам покажется, что она тянет на полноценную сенсацию – в результате вы можете попасть в неприятную историю.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 октября для Стрельцов

Одним из самых востребованных качеств для людей вашего знака сегодня станет щедрость: чем больше вы отдадите, тем солиднее будет отдача: высшие силы умеют быть благодарными.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 октября для Козерогов

Излишняя болтливость еще никого не доводила до добра – вам стоит сегодня помнить об этой нехитрой истине: поменьше говорите, если, конечно, не хотите, чтобы ваши секреты узнали все вокруг.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 октября для Водолеев

От важных дел сегодня желательно отказаться, а, чтобы не терять драгоценное время, займитесь наведением порядка в рабочих бумагах – в последнее время вы изрядно запустили документацию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 октября для Рыб

Нежелательно тормозить на пути к важной профессиональной цели: вам может показаться, что дорога к ней бесконечна, а на самом деле осталось сделать всего несколько шагов, правда, они потребуют усилий.

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