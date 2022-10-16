Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда общение нужно свести к минимуму

Не самый удачный день для любых начинаний – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства.
Любые планы, составленные в этот день, так и останутся строчкой на бумаге – выполнить их по объективным причинам не удастся. Можно учиться и учить, передавая накопленные знания и опыт другим, собирать и накапливать информацию, анализировать ставшие известными факты. Общение с окружающими лучше свести к минимуму – велика вероятность серьезных конфликтов.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 октября для Овнов
За моральной поддержкой сегодня нужно обращаться к друзьям: с ними можно будет поговорить на любые темы, вспомнить забавные события из общего прошлого, а заодно и получить дельный совет.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 октября для Тельцов
При решении важной профессиональной задачи сосредоточьтесь на фактах, которые любезно предоставит вам ваше подсознание: вы обязательно вспомните, каким образом уже отвечали на подобный вопрос.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 октября для Близнецов
Не давайте окружающим вас людям сесть вам на голову и свесить ноги – особенно это касается коллег, но и близкие люди сегодня вряд ли будут стесняться, обременяя вас своими проблемами.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 октября для Раков
Найти ответ на важный вопрос удастся только тем, кто правильно его сформулирует, в противном случае придется блуждать от одной версии его решения к другой, но все они окажутся одинаково безнадежными.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 октября для Львов
О чем бы ни попросил вас близкий человек – друг или знакомый, постарайтесь не отказывать ему в помощи: возможно, в его судьбе нужно будет поучаствовать материально, а возможно, и морально.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 октября для Дев
Не стоит никому лгать, даже если вас к этому будут вынуждать обстоятельства: обман очень быстрой выйдет наружу, а вы надолго – а, возможно, и навсегда – распрощаетесь со своей репутацией.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 октября для Весов
Отношения с близким человеком могут выйти на новый уровень: так, те, кто давно – но, увы, без желаемого результат – встречаются, могут рассчитывать на долгожданное предложение руки и сердца.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 октября для Скорпионов
Став обладателем чужой тайны, не спешите рассказывать о ней другим людям, даже если вам покажется, что она тянет на полноценную сенсацию – в результате вы можете попасть в неприятную историю.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 октября для Стрельцов
Одним из самых востребованных качеств для людей вашего знака сегодня станет щедрость: чем больше вы отдадите, тем солиднее будет отдача: высшие силы умеют быть благодарными.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 октября для Козерогов
Излишняя болтливость еще никого не доводила до добра – вам стоит сегодня помнить об этой нехитрой истине: поменьше говорите, если, конечно, не хотите, чтобы ваши секреты узнали все вокруг.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 октября для Водолеев
От важных дел сегодня желательно отказаться, а, чтобы не терять драгоценное время, займитесь наведением порядка в рабочих бумагах – в последнее время вы изрядно запустили документацию.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 октября для Рыб
Нежелательно тормозить на пути к важной профессиональной цели: вам может показаться, что дорога к ней бесконечна, а на самом деле осталось сделать всего несколько шагов, правда, они потребуют усилий.
Читайте также:
- Убывающая Луна 10-24 октября 2022-го: что нас ждет в это время
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2022 года
- Любовный гороскоп на октябрь 2022 года