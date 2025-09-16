Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда энергии для жизни может не хватать

Гороскоп на 17 сентября / © Associated Press

Моральные и физические силы сегодня рекомендуется экономить, занимаясь только самыми важными делами, остальные же лучше отложить на потом. Важно также как можно меньше общаться с окружающими людьми, которые отнимут время, а заодно и вызовут раздражение, а поставленной цели достичь не дадут.

Овен

Не стоит вмешиваться в чужие дела, если, конечно, вы не хотите, чтобы кто-то бесцеремонно влез в ваши собственные — вряд ли вам это понравится, поэтому желательно максимально дистанцироваться от чужих проблем.

Телец

День неблагоприятен для финансовых операций — даже будучи незначительными, они вместо дохода принесут материальные потери, поэтому желательно перенести их на иное — более благоприятное — время.

Близнецы

Не стоит демонстрировать высокомерие по отношению к окружающим людям, даже если вам кажется, что вы имеете на него право — вряд ли окружающие оценят вашу заносчивость по достоинству.

Рак

День пройдет ровно, без эмоциональных всплесков и серьезных потрясений, поэтому звезды, несмотря на начало рабочей недели, рекомендуют посвятить его отдыху от житейских передряг, ссор и конфликтов.

Лев

Важно обратить особое внимание на подсказки судьбы, но при этом помните, что важно не только увидеть знаки, которые она будет посылать, но и правильно их истолковать, а это подчас бывает весьма непросто.

Дева

В любой непонятной ситуации — например, такой как в этот день — нужно браться за ваше любимое занятие — генеральную уборку: она поможет навести порядок не только в доме, но и — что не менее важно — в душе.

Весы

Ни в коем случае нельзя лениться — став апатичными и расслабленными, вы сможете упустить важный профессиональный шанс, который повторится не скоро, если повторится вообще, так что стоит проявить проворство

Скорпион

К окружающим вас людям необходимо проявлять максимальную доброжелательность, тогда и они, оценив ваше благородное отношение, отплатят вам сторицей, оказав неоценимую услугу, в которой вы нуждаетесь.

Стрелец

Серьезные профессиональные дела рекомендуется отложить на пару дней — сегодня на работе от вас все равно никакого толку не будет, поэтому лучше заняться домашними хлопотами. — их у вас накопилось немало

Козерог

День рекомендуется провести в умеренном темпе — следствием чрезмерной торопливости могут стать многочисленные ошибки, которые впоследствии трудно будет исправить, а бездействие вообще отбросит вас назад.

Водолей

День — или хотя бы его часть — рекомендуется посвятить своему хобби, которым вы в последнее время редко занимаетесь: возможно, вам удастся создать что-нибудь по-настоящему уникальное и, как следствие, ценное.

Рыбы

Прежде чем осуждать других людей за их слова или поступки, необходимо вспомнить о собственных недостатках — согласитесь, вы ведь тоже далеко не безгрешны, а, значит, не имеете морального права нападать на других.

