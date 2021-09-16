Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно увидеть себя без прикрас

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно увидеть себя без прикрас

День подобен зеркалу, в котором можно видеть себя в истинном свете, без преувеличений и прикрас.

С теми, кто незлобив и делает добрые дела, в это время произойдут приятные и многообещающие события, которые оставят хороший след в жизни, и наоборот – злые и недоброжелательные люди вряд ли смогут рассчитывать на благосклонность этого дня. На возможные в это время провокации лучше не реагировать – результат конфликта может оказаться непредсказуемым.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 сентября для Овнов

Сочувствием к другим, которые действительно в нем нуждаются, очень быстро может смениться жалостью к себе, которую ни в коем случае нельзя допускать – она помешает полноценно жить и работать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 сентября для Тельцов

Держать эмоции под контролем в этот день будет довольно трудно, но необходимо, если, конечно, вы не хотите, чтобы день прекратился в череду ссор и конфликтов, выбраться из которых будет очень трудно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 сентября для Близнецов

Ответ на важный жизненный вопрос, который давно не дает вам покоя, может прийти из самого неожиданного источника – например, из телевизионной рекламы – главное, обратить на него внимание.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 сентября для Раков

День, когда категорически не рекомендуется лениться: энергия, которой будет в это время с избытком, с самого утра подтолкнет к активным действиям – не стоит этому противиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 сентября для Львов

Звезды настоятельно рекомендуют вам не ограничивать себя сегодня в добрых делах – считается, что любой поступок в этот день увеличивается в три раза – можно записать в свой актив много хорошего.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 сентября для Дев

Не стоит отказываться от общения с близкими людьми, тем не менее слишком тесного контакта лучше избегать – велика вероятность ссоры, которая вспыхнет по пустяковому поводу, но затянется надолго.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 сентября для Весов

К слабостям и недостаткам окружающих вас людей необходимо терпимо относиться всегда, но сегодня – особенно: в конце концов, вы тоже несовершенны, но за вами оставляют право на это.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 сентября для Скорпионов

Хороший день для очищения организма – как наружного, так и внутреннего, для которого нужно использовать силу воды: желательно посетить баню или сауну, поплавать в бассейне и пить как можно больше жидкости.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 сентября для Стрельцов

День, когда желательно заниматься проблемами других людей, тем более что их решение для вас не составит особой сложности: откликнитесь на чужую просьбу о помощи - и она вернется сторицей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 сентября для Козерогов

Не стоит обращать внимания на раздражительность, которую могут демонстрировать окружающие люди: в результате вы только даром потратите нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 сентября для Водолеев

День благоприятен для отдыха, который необязательно должен быть пассивным: любимому дивану и долгоиграющим сериалам рекомендуется предпочесть прогулку по парку, а если погода не позволит, уборку в доме.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 сентября для Рыб

Любой – даже самый незначительный – знак внимания по отношению к близким людям станет для них настоящим событием, поэтому не скупитесь на добрые слова и сувениры, пусть и небольшие, но приятные.

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