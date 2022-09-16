Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно говорить правду

День, когда – несмотря на его выходной статус – можно приступать к реализации важных профессиональных проектов.
В это время также необходимо говорить правду, даже если она кажется людям неприятной или неудобной. Ложь очень быстро обнаружится, что негативным образом отразится как на отношениях с обманутым человеком, так и на общей житейской ситуации в целом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 сентября для Овнов
Велика вероятность того, что окружающие будут провоцировать вас на негатив, чтобы подпитаться вашими эмоциями – не доставляйте им такого удовольствия, не идите у них на поводу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 сентября для Тельцов
Выяснение отношений с близким человеком, даже если у вас накопилось взаимное недовольство, лучше перенести на другой день – сегодня вы ни о чем не договоритесь, только поссоритесь.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 сентября для Близнецов
До вас могут дойти сплетни о вас, которые покажутся, мягко говоря, неприятными: не стоит реагировать на них эмоционально, они – не ваша проблема, а тех, кто их распространяет.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 сентября для Раков
Почувствовав недомогание, не торопитесь паниковать и записываться на прием к врачу: скорее всего, ваше состояние обусловлено усталостью, а значит, необходимо отдохнуть – и все как рукой снимет.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 сентября для Львов
День желательно посвятить подготовке к реализации нового профессионального проекта: написать концепцию и определиться с планом действий, направленных на достижение поставленной цели.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 сентября для Дев
Чем больше самых разных дел вы запланируете на ближайшее будущее, тем успешнее в результате окажетесь: стараясь оправдать собственные ожидания, вы возьмете любую – даже самую высокую – планку.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 сентября для Весов
В этот день необходимо вспомнить старую, но верную мудрость, что всех дел не переделаешь, поэтому очень важно посвятить время отдыху – он позволит расслабиться и набраться сил на будущее.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 сентября для Скорпионов
День желательно посвятить получению новых знаний: в самое ближайшее время они пригодятся вам в работе – время не стоит на месте, поэтому очень важно оставаться конкурентоспособными.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 сентября для Стрельцов
Уделите время родным людям, которые сегодня, как никогда, будут нуждаться в вашем участии: не воспринимайте знаки своего внимания как повинность, особенно если речь пойдет о старших родственниках.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 сентября для Козерогов
За что бы вы сегодня ни взялись – хобби, творчество или бытовые хлопоты – постарайтесь сделать все на отлично, только в таком случае вы будете на все сто процентов удовлетворены своей работой.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 сентября для Водолеев
День благоприятен для усовершенствований в своем жилье: можно начинать ремонт или хотя бы готовиться к нему, а также передвигать мебель или украшать комнаты произведениями искусства или антиквариатом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 сентября для Рыб
Постарайтесь – хотя бы на день – приобщиться к здоровому образу жизни: можно – и нужно – заниматься спортом, садиться на диету и отказываться от вредных привычек – прежде всего курения.
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