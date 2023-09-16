Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда приложенные усилия начнут давать плоды

В этот день лунного календаря количество приложенных усилий – во всех сферах жизни и деятельности – переходит в качество.

Можно увидеть первые результаты своей деятельности – причем, не только в профессиональном, но и в личном отношении, что в выходной день более важно. Энергия продолжает прибывать, что делает возможным работу над важными проектами – если не профессиональными, то бытовыми и хозяйственными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 сентября для Овнов

От серьезных физических нагрузок сегодня лучше отказаться: если существует необходимость в работе, то лучше предпочесть умственный труд, который, тем не менее, принесет весомые результаты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 сентября для Тельцов

Чрезмерная активность – особенно в отношении спорта, которым многие захотят заняться в воскресенье – может привести к обострению хронических заболеваний, поэтому главное сегодня – спокойное времяпрепровождение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 сентября для Близнецов

Не стоит доверять тем, кто по какой-то причине захочет опорочить в ваших глазах близкого вам человека – друга или любимого: вряд ли такие слова будут иметь что-то общее с действительностью.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 сентября для Раков

Необходимо обратить внимание на сновидения этой ночи: несмотря на запутанность и сложность для восприятия, они дадут точный расклад событий нынешнего жизненного периода и подскажут, как действовать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 сентября для Львов

Ни при каких условиях нельзя срывать зло на близких людях, которые виноваты перед вами только в том, что все время находятся под рукой: вспомните об этом, прежде чем обидеть их незаслуженным упреком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 сентября для Дев

День – или хотя бы первую его половину – желательно провести в одиночестве, занявшись любимым делом: так вам удастся избежать вспышек плохого настроения и, как следствие, конфликтов с окружающими.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 сентября для Весов

День, когда вам не помешает немного здорового эгоизма: порадовав себя, вы сможете сделать что-то приятное и для других, а, значит, предпочтя собственные интересу чужим, вы позаботитесь и о себе, и о них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 сентября для Скорпионов

Чувство юмора, которое сегодня будет у вас с ярко выраженным знаком «минус», необходимо контролировать: шутка, которая покажется вам безобидной, может нанести ее предмету серьезный моральный ущерб.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 сентября для Стрельцов

Влияние эмоций будет в этот день настолько сильным, что при их всплеске вы легко можете задеть окружающих, да и сами в результате пострадать, поэтому очень важно держать нервы под контролем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 сентября для Козерогов

Постарайтесь, несмотря на выходной, по максимум загрузить себя работой – так вы сможете сублимировать негативную энергию, которой сегодня будет больше, чем нужно, в полезные – для себя и других – дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 сентября для Водолеев

Велика вероятность недружественных выпадов со стороны окружающих людей – как близких, так и совершенно незнакомых: постарайтесь не отвечать им аналогичным образом – будьте выше этого.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 сентября для Рыб

Важно поддерживать хорошее настроение, тем более, что в выходной для этого существует масса возможностей: посетите театр или концертный зал, сходите на выставку или просто почитайте хорошую книгу.

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