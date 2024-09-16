Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда возникнет множество соблазнов

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда возникнет множество соблазнов

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда возникает множество самых неожиданных соблазнов, подстерегающих нас на каждом шагу. 

Может показаться будто бы библейский Змей-искуситель пытается заставить человека поступить необдуманно, и ему, как и в той давней истории, необходимо противостоять, чтобы не лишиться чего-то важного – имущества, отношений, самоуважения и других серьезных для человека вещей. Нельзя допускать легкомыслия в словах и – особенно! – в делах, прежде чем что-то сказать ли сделать, необходимо хорошо подумать, и только потом действовать. 

Овен 

К неприятному открытию в отношении кого-то из близких людей, которое вы, сами того не желая, сделаете сегодня, необходимо отнестись с осторожностью: возможно, вы знаете не все. 

Телец 

На первый план выйдут отношения с детьми – особенно подросткового возраста: необходимо хотя бы ненадолго забыть о работе и уделить им внимание, иначе впоследствии придется исправлять ошибки в воспитании. 

Близнецы 

Лень, которая может "накрыть" вас в этот день, придется преодолевать героическими усилиями, в противном случае можно будет говорить о потраченном даром времени, которое могло бы принести пользу. 

Рак 

Не стоит позволять неприятным воспоминаниям портить вам сегодняшний день: существует множество психологических практик, позволяющих от них избавиться – нужно воспользоваться одной из них. 

Лев 

Насколько бы толковыми ни были советы, которые будут давать вам окружающие, их стоит выслушать, но – не более ого: все равно никто не сможет вникнуть в ситуацию так, как вы сами, а значит, и решать вам. 

Дева 

Решив помириться со старым другом, с которым вы – исключительно по собственной вине – не общаетесь уже довольно продолжительное время, вы примите правильное решение, главное – довести дело до конца. 

Весы 

Ввязавшись в спор, не старайтесь доказать свою правоту во что бы то ни стало: конечно, победа в таком случае важна, но добрые отношения с близким человеком куда важнее – не стоит ими рисковать. 

Скорпион 

Упадок сил, который вы почувствуете в этот день, может помешать вам справься даже с самыми элементарными рабочими задачами, поэтому – чтобы подобного не произошло – чередуйте труд с отдыхом. 

Стрелец 

Лучший способ добиться успеха – с самого утра взять высокий темп и удерживать его в течение всего дня, так вы успеете закончить все дела до вечера, чтобы потом отдохнуть, не думая о работе. 

Козерог 

Можно отправляться в путешествия – причем, как короткие, так и долговременные: в любом случае препятствий на пути не возникнет, напротив обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом. 

Водолей 

Если вы давно собирались облагородить свой дом – например, сделать в нем ремонт, лучшего времени для старта этого проекта вам не найти, поэтому постарайтесь не упустить удачный шанс. 

Рыбы 

Будьте внимательны к информации, которая в этот день будет поступать к вам из самых разных – даже совершенно неожиданных – источников: в самом скором времени она поможет вам найти ответ на важный вопрос. 

Читайте также: 

Украинец который спас Чили от революции - История на времени с Артуром Бабенко

Украинец который спас Чили от революции - История на времени с Артуром Бабенко

Похожие темы:

Следующая публикация