Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда возникнет множество соблазнов

День, когда возникает множество самых неожиданных соблазнов, подстерегающих нас на каждом шагу.

Может показаться будто бы библейский Змей-искуситель пытается заставить человека поступить необдуманно, и ему, как и в той давней истории, необходимо противостоять, чтобы не лишиться чего-то важного – имущества, отношений, самоуважения и других серьезных для человека вещей. Нельзя допускать легкомыслия в словах и – особенно! – в делах, прежде чем что-то сказать ли сделать, необходимо хорошо подумать, и только потом действовать.

Овен

К неприятному открытию в отношении кого-то из близких людей, которое вы, сами того не желая, сделаете сегодня, необходимо отнестись с осторожностью: возможно, вы знаете не все.

Телец

На первый план выйдут отношения с детьми – особенно подросткового возраста: необходимо хотя бы ненадолго забыть о работе и уделить им внимание, иначе впоследствии придется исправлять ошибки в воспитании.

Близнецы

Лень, которая может "накрыть" вас в этот день, придется преодолевать героическими усилиями, в противном случае можно будет говорить о потраченном даром времени, которое могло бы принести пользу.

Рак

Не стоит позволять неприятным воспоминаниям портить вам сегодняшний день: существует множество психологических практик, позволяющих от них избавиться – нужно воспользоваться одной из них.

Лев

Насколько бы толковыми ни были советы, которые будут давать вам окружающие, их стоит выслушать, но – не более ого: все равно никто не сможет вникнуть в ситуацию так, как вы сами, а значит, и решать вам.

Дева

Решив помириться со старым другом, с которым вы – исключительно по собственной вине – не общаетесь уже довольно продолжительное время, вы примите правильное решение, главное – довести дело до конца.

Весы

Ввязавшись в спор, не старайтесь доказать свою правоту во что бы то ни стало: конечно, победа в таком случае важна, но добрые отношения с близким человеком куда важнее – не стоит ими рисковать.

Скорпион

Упадок сил, который вы почувствуете в этот день, может помешать вам справься даже с самыми элементарными рабочими задачами, поэтому – чтобы подобного не произошло – чередуйте труд с отдыхом.

Стрелец

Лучший способ добиться успеха – с самого утра взять высокий темп и удерживать его в течение всего дня, так вы успеете закончить все дела до вечера, чтобы потом отдохнуть, не думая о работе.

Козерог

Можно отправляться в путешествия – причем, как короткие, так и долговременные: в любом случае препятствий на пути не возникнет, напротив обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом.

Водолей

Если вы давно собирались облагородить свой дом – например, сделать в нем ремонт, лучшего времени для старта этого проекта вам не найти, поэтому постарайтесь не упустить удачный шанс.

Рыбы

Будьте внимательны к информации, которая в этот день будет поступать к вам из самых разных – даже совершенно неожиданных – источников: в самом скором времени она поможет вам найти ответ на важный вопрос.

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