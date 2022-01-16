Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день абсолютной гармонии

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день абсолютной гармонии

День абсолютной гармонии, которую необходимо подкреплять всеми возможными способами.

Время благоприятно для наведения порядка на всех уровнях – как на работе, так и, несмотря на будний день, дома. Необходимо рассортировать документы и вещи в шкафах, ненужное выбросить или отдать нуждающимся. В этот день также можно выезжать на природу, отправляться в путешествия и дарить домашних животных.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 января для Овнов

Необходимо – несмотря на понедельник – провести в квартире простую, а лучше – генеральную уборку, избавившись при этом от вещей, которыми вы давно не пользовались: они отнимают у жилья позитивную энергию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 января для Тельцов

Не стоит конфликтовать с окружающими: учитывая их "характеристику", сделать это будет непросто, но необходимо, если, конечно, вы не хотите взамен получить конфликт, который будет длиться месяцы, а то и годы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 января для Близнецов

Желательно соблюдать баланс между профессиональной и личной жизни: малейший перекос в одну из сторон чреват недовольством, которое проявит либо начальство, либо близкие и любимые люди.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 января для Раков

Лучший способ избавиться от плохого настроения, которое может преследовать с самого утра, – домашние хлопоты, прежде всего кулинарные: приготовьте то, что больше всего любит ваша семья.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 января для Львов

День благоприятен для доскональной работы над ошибками, совершенными в последнее время, причем как в профессиональной, так и в личной сфере жизни: так вы гарантированно не повторите их в будущем.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 января для Дев

Можно – и нужно – отправляться в поездку, о которой вы давно мечтали, главное, чтобы ее позволила эпидемическая ситуация, все остальное, включая собственно поездку и проживание в отеле, пройдет прекрасно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 января для Весов

Прикосновения чужих, посторонних людей может негативно сказаться на вашей энергетике и самочувствии, поэтому нужно избегать скопления людей, которые могут это допустить – например, в транспорте или супермаркетах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 января для Скорпионов

Высокомерие по отношению к окружающим – даже если для него есть основания – не лучшее качество, поэтому желательно относиться с терпением и пониманием ко всем, кто находится рядом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 января для Стрельцов

Ваш девиз на сегодняшний день: умеренность во всем, начиная от рациона питания и стиля одежды и заканчивая эмоциями, которые, будучи избыточными, нанесут вред отношениям с близкими людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 января для Козерогов

Не стоит носиться с обидой, которую – вольно или невольно – нанесет вам кто-то из окружающих: не успеет этот человек оглянуться, как получит по заслугам – бумеранг не заставит себя долго ждать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 января для Водолеев

День, несмотря на свой будний статус, благоприятен для выезда на природу: конечно, шашлыки среди зимы устраивать не стоит, но прогуляться на свежем воздухе – с большим количеством кислорода – лишним не станет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 января для Рыб

День, когда желательно возвращать долги: даже если нет возможности отдать все, нужно найти возможность заплатить хотя бы часть, иначе нарушатся финансовые потоки, идущие к вам от Вселенной.

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