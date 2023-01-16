Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день, когда лучше всего ничего не делать

День, когда активность, проявленная нами накануне, сменится неспешным и размеренным существованием.
В это время желательно не заниматься решением серьезных вопросов – в идеале лучше всего, вообще ничего не делать, но, если такой возможности нет, нужно сосредоточиться на мелких делах: наведению порядка – как в документах, так и в своем жилище – и подтягиванию "хвостов". Нельзя принимать важные жизненные и профессиональные решения, не посоветовавшись со своим внутренним голосом: интуиция будет особенно сильна и плохого не порекомендует.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 января для Овнов
Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не спешить: поторопившись, вы – с большой долей вероятности – наделаете ошибок, которые потом придется долго исправлять, делая двойную работу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 января для Тельцов
Несмотря на то, что вас будет тянуть к другим людям, от общения с ними лучше отказаться: присущая вам сегодня вспыльчивость может сыграть с вами злую шутку и надолго рассорить даже с самыми близкими.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 января для Близнецов
Наводя порядок в бумагах, что сегодня настоятельно рекомендуют вам сделать звезды, вы можете отыскать важный документ, который долгое время считался потерянным, что вас несказанно обрадует.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 января для Раков
Обходите стороной чужие конфликты, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство крайне необходимо – велика вероятность того, что именно вас обвинят во всех случившихся ссорах и спорах.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 января для Львов
Деловые – да и личные – встречи по возможности лучше перенести: ни вы, ни ваши партнеры не будут настроены на конструктивный диалог, а это значит, что вы даром потеряете и время, и силы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 января для Дев
Соблазн ничего не делать и провести день в праздности, будет сильным, но ему необходимо воспротивиться: безделье может навести вас на грустные мысли, которые, в свою очередь, испортят вам настроение.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 января для Весов
Не стоит давать советы, которых у вас не спрашивают: собеседник может счесть такое поведение навязчивостью и вмешательством в его личную жизнь – вряд ли это будет способствовать укреплению ваших отношений.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 января для Скорпионов
В любом споре правда будет на вашей стороне, но это не значит, что нужно занимать агрессивную позицию, пытаясь доказать ее кому-то из окружающих: оставьте за другими право на ошибку.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 января для Стрельцов
День благоприятен для того, чтобы довести до ума дела, отложенные в долгий ящик: в ближайшее время вам необходимо будет начать работу над новым важным проектом, а недоделки могут этому помешать.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 января для Козерогов
Вам не свойственен интерес к чужой личной жизни, но сегодня любопытство может оказаться сильнее осторожности: чтобы не попасть в неприятное положение, лучше сосредоточиться на собственных обстоятельствах.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 января для Водолеев
Спешить сегодня нежелательно, в противном случае все ваши действия и телодвижения окажутся суетливыми и, увы, совершенно бесполезными – время и усилия будут потрачены зря.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 января для Рыб
Несмотря на удачливость во всех сферах жизни, которую обещают вам в этот день звезды, необходимо соблюдать осторожность в финансовых вопросах – прежде всего не брать и не давать деньги в долг.
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