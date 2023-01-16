Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день, когда лучше всего ничего не делать

В это время желательно не заниматься решением серьезных вопросов – в идеале лучше всего, вообще ничего не делать, но, если такой возможности нет, нужно сосредоточиться на мелких делах: наведению порядка – как в документах, так и в своем жилище – и подтягиванию "хвостов". Нельзя принимать важные жизненные и профессиональные решения, не посоветовавшись со своим внутренним голосом: интуиция будет особенно сильна и плохого не порекомендует.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 января для Овнов

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не спешить: поторопившись, вы – с большой долей вероятности – наделаете ошибок, которые потом придется долго исправлять, делая двойную работу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 января для Тельцов

Несмотря на то, что вас будет тянуть к другим людям, от общения с ними лучше отказаться: присущая вам сегодня вспыльчивость может сыграть с вами злую шутку и надолго рассорить даже с самыми близкими.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 января для Близнецов

Наводя порядок в бумагах, что сегодня настоятельно рекомендуют вам сделать звезды, вы можете отыскать важный документ, который долгое время считался потерянным, что вас несказанно обрадует.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 января для Раков

Обходите стороной чужие конфликты, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство крайне необходимо – велика вероятность того, что именно вас обвинят во всех случившихся ссорах и спорах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 января для Львов

Деловые – да и личные – встречи по возможности лучше перенести: ни вы, ни ваши партнеры не будут настроены на конструктивный диалог, а это значит, что вы даром потеряете и время, и силы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 января для Дев

Соблазн ничего не делать и провести день в праздности, будет сильным, но ему необходимо воспротивиться: безделье может навести вас на грустные мысли, которые, в свою очередь, испортят вам настроение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 января для Весов

Не стоит давать советы, которых у вас не спрашивают: собеседник может счесть такое поведение навязчивостью и вмешательством в его личную жизнь – вряд ли это будет способствовать укреплению ваших отношений.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 января для Скорпионов

В любом споре правда будет на вашей стороне, но это не значит, что нужно занимать агрессивную позицию, пытаясь доказать ее кому-то из окружающих: оставьте за другими право на ошибку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 января для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы довести до ума дела, отложенные в долгий ящик: в ближайшее время вам необходимо будет начать работу над новым важным проектом, а недоделки могут этому помешать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 января для Козерогов

Вам не свойственен интерес к чужой личной жизни, но сегодня любопытство может оказаться сильнее осторожности: чтобы не попасть в неприятное положение, лучше сосредоточиться на собственных обстоятельствах.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 января для Водолеев

Спешить сегодня нежелательно, в противном случае все ваши действия и телодвижения окажутся суетливыми и, увы, совершенно бесполезными – время и усилия будут потрачены зря.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 января для Рыб

Несмотря на удачливость во всех сферах жизни, которую обещают вам в этот день звезды, необходимо соблюдать осторожность в финансовых вопросах – прежде всего не брать и не давать деньги в долг.

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