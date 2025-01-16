Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно не напрягаться

День благоприятен для отдыха, и тот факт, что он приходится на финал рабочей недели, дает возможность провести его в облегченном режиме.

Даже если нет возможности взять выходной и остаться дома, необходимо хотя бы свести к минимуму свою профессиональную – и бытовую – деятельность, завершив все, над чем мы работали в течение недели, и уже во второй половине дня плавно перейти к уик-энду.

В отношениях с окружающими людьми, по причине крайне мнительности и обидчивости, в это время требуются такие – редкие в наше время – качества как тактичность, сдержанность, доброжелательность. Если мы не чувствуем в себе возможность их проявить, то лучше отказаться от общения – вступать в него нужно только в случае крайне необходимости.

Овен

Не стоит отвечать на агрессию кого-то из окружающих, если же сделать вид, что вы ее не заметили, не представится возможным, постарайтесь отшутиться – недоброжелатель просто лопнет от злости.

Телец

Редкий дар красноречия, которым наградят вас в этот день звезды, позволит вам убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов, главное – не пользоваться открывшимися способности во вред окружающим.

Близнецы

День, когда чужие советы, какими бы правильными и толковыми они ни были, не должны определять линию вашего поведения: мнение других людей можно учесть, но и принимать решение придется самостоятельно.

Рак

Время благоприятно для работы над ошибками, когда можно «отмотать» в памяти события последнего времени назад, как кинофильм, и определить, в какой именно момент что-то пошло не так.

Лев

Даже преследуя во всех отношениях высокую цель, не стоит пользоваться недостойными средствами: осознание того, что вы по сути дела украли свою победу, испортит все удовольствие от ее обладания.

Дева

Нежелательно идти на поводу у кого-то из окружающих – возможно, близких вам – людей: поддавшись на их уговоры и поступив не так, как хотели изначально, вы впоследствии об этом пожалеете.

Весы

Не стоит ничего делать, не просчитав наперед всех возможных последствий своих поступков, которые могут быть самыми неожиданными, в противном случае придется пожалеть о собственной опрометчивости.

Скорпион

День идеально подходит для занятий благотворительностью: добро, сделанное другим людям в этот день, очень быстро – и в еще большем объеме – возвратится к тем, от кого будет исходить.

Стрелец

Настроиться на позитив представителям вашего знака позволит… работа по дому: генеральная уборка или большая стирка станут для вас – пусть и не на самом важном, бытовом уровне – усовершенствованием окружающего мира.

Козерог

Время, проведенное дома с близкими людьми, может, вопреки ожиданиям, привести к ссорам и, как следствие, охлаждению в отношениях и даже конфронтации, поэтому лучше в этот день отдалиться друг от друга.

Водолей

Вам сегодня категорически не рекомендуется напрямую говорить окружающим вас людям все, что вы о них думаете: такая откровенность может серьезно их обидеть и, как следствие, поссорить вас.

Рыбы

Сегодня необходимо отказаться от любого выбора, даже если он будет касаться продуктов в супермаркете: он обязательно окажется ошибочным, что, конечно, не станет смертельным, но принесет неприятные эмоции.

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