Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день, когда важно сохранить хорошее настроение

Ни к коем случае нельзя нервничать, ссориться с окружающими, грубить и желать кому-либо плохого.

Все высказанные вслух — или продуманное про себя — обвинения, угрозы или проклятия обязательно вернутся к тому, от кого исходят, что со временем негативно скажется на отношениях с людьми и жизни в целом.

Овен

Несмотря на субботний день, удачно будут складываться любые профессиональные дела, но особенно повезет в финансовых вопросах — возможны неожиданные выплаты или повышение заработной платы.

Телец

Запас энергии, который в этот день может иссякать, нужно будет пополнить, пообщавшись с маленькими детьми или старшими родственниками — от них вы получите еще и ценный совет, основанный на жизненном опыте.

Близнецы

Нынешний день — и это логично для выходного — удачен для домашних хлопот –можно задевать как небольшую уборку, так и ремонт вплоть до полной перепланировки, который вы давно откладывали на потом.

Рак

Столкнувшись с недоброжелательным отношением со стороны кого-то из окружающих, постарайтесь абстрагироваться и отказаться от общения с этим человеком: симметричный ответ на чужую грубость до добра вас не доведет.

Лев

Необходимо сдерживать эмоции, как бы они ни старались найти выход и, как говорится, выплеснуться через край: в состоянии возбуждения легко можно сделать то, о чем впоследствии придется очень сильно пожалеть.

Дева

Удача в бизнесе возможно при одном-единственном, но очень важном условии: во избежание досадной ошибки необходимо внимательно изучать все документы, под которыми потребуется поставить свою визу.

Весы

В моменты крайнего душевного волнения и напряжения необходимо сдерживать сои душевные порывы всеми доступными способами: можно, например, сделать несколько глубоких вдохов или сосчитать до десяти.

Скорпион

Раздражение, без которого предстаивтелям знака сегодня никак не удастся обойтись, необходимо направить на созидание — например, на решение профессиональных задач или домашние хлопоты, а не на разрушение.

Стрелец

Для представителей вашего знака день четко разделится на две части, и если с утра вы будете чувствовать нервозность и напряжение, то уже после обеда удастся расслабиться и провести субботний вечер в состоянии релакса.

Козерог

В этот день вы вынуждены будете принять важное решение, при этом практически не получив времени на обдумывание: будьте осторожны — в результате можно сделать ошибку, приняв желаемое за действительное.

Водолей

Не стоит общаться с человеком, который заведомо вызывает у вас негативные эмоции: зачем тратить время на то, что портит нервы, тем более, что субботний вечер можно провести за гораздо более приятными занятиями.

Рыбы

День благоприятен для любых операций, связанных с недвижимостью: прежде всего можно покупать и продавать жилье, а также заключать долговременные договоры, арендуя — или сдавая в аренду — квартиру.

