Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день невероятно сильной позитивной энергии

День невероятно сильной позитивной энергии, прилив которой может почувствовать каждый из нас.

Несмотря на это, не стоит браться за самые важные и трудоемкие проекты: ощущение всесильности, которое может посетить человека, скорее всего, окажется обманчивым, а начатое дело – неудачным. Если серьезной работы никак не избежать, нужно взять на вооружение такие принципы как неторопливость и поступательность: очень важно никуда не спешить и разделить решаемую задачу на несколько частей, переходя от простого к сложному.

Овен

Осторожность сегодня необходимо соблюдать не только в словах, но и в мыслях: негатив – даже в виде помыслов или намерений негативно отразиться как на тому, кому он адресован, так и на своем «авторе».

Телец

При возникновении малейшей проблемы – как профессионального, так и бытового свойства – не стесняйтесь просить помощи у окружающих, он моментально – и без лишних слов – окажут вам ее.

Близнецы

Чтобы успеть сделать все – как дома, так и на работе – необходимо составить подробный план и скрупулезно ему следовать, а те, кто этого не сделает, могут попасть в цейтнот, который не поспособствует хорошим результатам.

Рак

Если вы давно собирались изменить свой жизнь, лучшего времени вам не найти: сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы перевернуть старый жизненный и профессиональный лист и открыть новый.

Лев

Тем из представителей вашего знака, кто ищет новую работу, необходимо обратить внимание на предложение, которое на первый взгляд может оказаться не самым заманчивым – оно таит в себе скрытые возможности.

Дева

Прежде чем рваться к поставленным профессиональным – или личным – целям, необходимо убедиться: это действительно то, что вам нужно, в противном случае вы потратите время и силы зря.

Весы

Даже при условии тотальной занятости необходимо найти время для семьи – особенно это касается детей и пожилых родственников – они нуждаются в общении с вами, гораздо больше, чем стальные.

Скорпион

Над тем, что говоришь, представителям вашего знака – впрочем, как и всех остальных – нжно думать всегда, но сегодня: особенно: все произнесенное может мгновенно воплотиться в жизнь, так что не стоит рисковать.

Стрелец

Даже если у вас будут весомые поводы для довольства собой и, как следствие, хвастовства, нельзя его допускать: слишком велик сглазить все то, чего удалось достичь с большим трудом.

Козерог

Хорошо пойдет оформление разнообразных документов – от справки из ЖЭКа до загранпаспорта: очередей практически не будет, а чиновники будут настроены доброжелательно и помогут вам.

Водолей

Не стоит тратить отпущенную вам сегодня энергию на пустые разговоры – лучше направьте ее на работу: возможно, вам не удастся воплотить в жизнь серьезный проект, но совершить значительный задел вы сможете.

Рыбы

Если начальство попросит отчитаться о проделанной вами за последнее время работе, не впадайте в панику, а составьте четкий план доклада – он поможет вам не сбиться и достойно презентовать итоги своих трудов.

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