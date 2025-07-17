Гороскоп на 18-19 июля для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно завершить все дела и проекты

Гороскоп на 18-19 июля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Время также предназначено для разработки стратегии и тактики их достижения. Правда, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, в противном случае они будут затруднять работу и многого добиться, увы, не удастся.

Овен

Люди в эти дни будут склонны идти вам навстречу во всем и помогать в любых ситуациях — имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы.

Телец

Успеть сделать все, что запланировано на это время, можно только при условии строжайшей дисциплины, не позволяющей отвлекаться на второстепенные вопросы и задачи.

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Близнецы

Время, когда вам по силам будут даже самые сложные и трудноразрешимые дела, главное видеть цель, верить в себя и не обращать внимание на препятствия — любые сомнения поставят важные планы под вопрос

Рак

В любой непонятной ситуации — как профессионального, так и личного свойства — стоит спросить совета у людей сведущих в данном конкретном вопросе и — обязательно! — прислушаться к их словам.

Лев

Время благоприятно для любых финансовых операций — начиная от самых незначительных, в виде оплаты коммунальных счетов, до серьезных — таких как открытие банковских счетов и депозитов.

Дева

Приступая к реализации нового проекта, постарайтесь построить свою деятельность таким образом, чтобы четко отделить рабочее время от отдыха — смешав одно с другим, вы вряд ли успеете все сделать.

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Весы

Звезды настоятельно рекомендуют вам обратить внимание на сны, которые вы увидите в течение этих двух ночей: возможно, они и не окажется вещими, но ответ на волнующий вас вопрос вполне могут дать.

Скорпион

Составляя план на ближайшее время, постарайтесь тщательно просчитать все возможные детали и нюансы, иначе впоследствии любая мелочь может стать серьезным препятствием на пути к заветной цели.

Стрелец

Поскольку вы слишком долго пренебрегаете своим здоровьем, пришло время наконец-то им заняться — прежде всего пройти обследование, которое покажет, на что необходимо обратить внимание в первую очередь.

Козерог

Можно — и нужно — получить приятные эмоции от произведений искусства — например, посетить музей, картинную галерею или послушать, хотя бы дома, хорошую классическую музыку — это успокоит и умиротворит вас.

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Водолей

Выбирая профессиональный проект для реализации, прислушивайтесь исключительно к своему внутреннему голосу — такие понятия, как «модно» или «престижно», не должны влиять на ваше решение.

Рыбы

Накаляющиеся время от времени отношения с любимым человеком — не повод для мыслей о расставании: трудности, обусловленные влиянием лунных энергий, в вашей паре временные, а ссоры бывают у всех.

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