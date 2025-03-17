Гороскоп на 18-19 марта для всех знаков Зодиака: сложные дни, которые часто называют дьявольскими

19 лунный день, который растянется на двое календарных суток, не самый простой день лунного календаря – его часто называют дьявольским.

В это время астрологи рекомендуют не покидать стен своего дома, но в будние дни такое время окажется возможным, поэтому надо хотя бы постараться избегать общения – оно может привести к серьезным конфликтам, которые трудно будет урегулировать. Встречи с теми, кто нам дорог – родными и друзьями, даже если они были запланированы заранее, во избежание неприятных последствий лучше отменить. Оставшись наедине с собой, нужно проанализировать сложившуюся в жизни ситуацию, обнаружить совершенные ошибки и наметить пути их исправления.

Овен

Без крайней необходимости нежелательно общаться с начальством: в эти дни оно будет не в самом лучшем расположении духа, можно легко попасть под горячую руку и оказаться виноватыми как в своих, так и в чужих грехах.

Телец

Как моральные, так и физические силы в это время будут на исходе, поэтому тратить их впустую, мягко говоря, нежелательно: заниматься нужно только теми делами, которые не потребуют от вас особых усилий.

Близнецы

Что бы вы ни запланировали на это время, постарайтесь чередовать режим труда и отдыха – в таком случае вам удастся не только справиться с делами, которые вы запланировали, но и не выбиться при этом из сил.

Рак

Время, когда звезды настоятельно рекомендуют вам соблюдать умеренность во всем – от пищевого рациона до решения профессиональных задач: если взять на себя слишком много, количество нанесет ущерб качеству.

Лев

Необходимо тщательно следить за словами и, уж тем более, поступками: ошибки, совершенные в это время, будет очень трудно – а в особо сложных случаях практически невозможно – исправить.

Дева

Серьезные – профессиональные или жизненные – решения, намеченные на этот день, лучше перенести – слишком велика вероятность досадного просчета, который негативно повлияет на развитие ситуации.

Весы

Общение с любимым человеком – особенно, если вы живете вместе – в это время лучше свести к совместному решению бытовых вопросов, да и то не стоит сильно усердствовать: лучше уступить, чем идти на принцип.

Скорпион

В разговоре с родственниками – особенно, пожилыми – необходимо делать скидку на возраст: возможно, они не так быстро соображают, чтобы угнаться за вашими вводными, но, подумав, совет в результате дадут ценный.

Стрелец

Для глобальных проектов, над подготовкой которых вы усердно работаете, время еще не пришло, поэтому торопиться с их реализацией не стоит – это время звезды советуют потратить на то, чтобы «закрыть» уже начатые дела.

Козерог

Звезды предупреждают: большинство покупок, сделанных в этот день, либо окажутся со скрытым браком, либо будут пылиться по дальней полке в шкафу – отказ от них поможет вам избежать бездумной траты денег.

Водолей

Разделавшись с серьезными и сложными профессиональными делами, займитесь творческом, даже если оно не входит в сферу ваших обязанностей: возможно, в результате вы сменит направление своей деятельности.

Рыбы

В отношениях с коллегами важно воздержаться от демонстрации своего профессионального превосходства, которое имеет место быть – те из коллег, кто не достиг такого же уровня, вам этого не простят.

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