Гороскоп на 18-19 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда под запретом лень и пассивность

23-й лунный день, который продлится почти двое суток, обладает мощной энергетикой, которая может нести как позитивный, так и негативный заряд.
Под запретом находятся лень и пассивность: упущенные сегодня возможности – прежде всего профессионального плана – вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления. Эмоции, чтобы не наделать глупостей, в эти дни необходимо держать под строгим контролем.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 18-19 октября для Овнов
Не позволяйте себе дурных поступков и злых мыслей – только так вам удастся оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть крайне неадекватными.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 18-19 октября для Тельцов
Не стоит общаться с малознакомыми или вовсе незнакомыми людьми, даже если это нужно будет вам по работе: неизвестно, чего можно от них ожидать – как в моральном, так и в физическом плане, поэтому лучше не рисковать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 18-19 октября для Близнецов
Романтическое свидание, даже если оно было назначено заранее, лучше перенести на другое время: любой – самый незначительный – повод может привести к серьезному конфликту вплоть до расставания.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 18-19 октября для Раков
Усталость, которую вы можете почувствовать в эти дни, как ни странно, "лечится" работой: правда, она должна быть не обычной, а любимой – хобби, как всегда, избавит вас от негативных эмоций.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 18-19 октября для Львов
Не встревайте в чужую ссору, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство необходимо: конфликтующие разберутся без вас, а вы рискуете оказаться виноватым для всех сторон.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 18-19 октября для Дев
В эти дни вам необходимо помнить старую истину о том, что дармовой сыр бывает только в мышеловке: все, что вам будут предлагать бесплатно или по заниженной цене, окажется с браком.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 18-19 октября для Весов
Нежелательно высказывать свое мнение, если вас о нем не спрашивают: ваше замечание человек может счесть обидным, поэтому его реакция окажется непредсказуемой и, скорее всего, негативной.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 18-19 октября для Скорпионов
От работы над серьезными проектами в эти дни лучше отказаться – время благоприятно для доведения до ума уже начатых дел, не стоит также подписывать важные контракты и заключать серьезные сделки.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 18-19 октября для Стрельцов
Встречи с друзьями, даже если вы давно их не видели, желательно перенести на другое время – не стоит рисковать многолетними отношениями, которые в результате ссоры вполне могут расстроиться.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 18-19 октября для Козерогов
Чтобы на работе не столкнуться с неприятными сюрпризами, важно не выделяться: не выступать с предложениями и инициативами – они будут преждевременными, и не стараться выслужиться перед начальством.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 18-19 октября для Водолеев
Не стоит игнорировать свои рабочие обязанности: несмотря на то, что особых профессиональных прорывов в эти дни не предвидится, сделать все надо так, чтобы даже самое суровое начальство не подкопалось.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 18-19 октября для Рыб
Не стоит делать финансовые вложения, даже если речь идет всего лишь о покупках в супермаркете – в эти дни все они окажутся неудачными и оставят по себе неприятное ощущение даром потраченных денег.
Читайте также:
- Убывающая Луна 10-24 октября 2022-го: что нас ждет в это время
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2022 года
- Любовный гороскоп на октябрь 2022 года