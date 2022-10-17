Гороскоп на 18-19 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда под запретом лень и пассивность

23-й лунный день, который продлится почти двое суток, обладает мощной энергетикой, которая может нести как позитивный, так и негативный заряд.

Под запретом находятся лень и пассивность: упущенные сегодня возможности – прежде всего профессионального плана – вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления. Эмоции, чтобы не наделать глупостей, в эти дни необходимо держать под строгим контролем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18-19 октября для Овнов

Не позволяйте себе дурных поступков и злых мыслей – только так вам удастся оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть крайне неадекватными.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18-19 октября для Тельцов

Не стоит общаться с малознакомыми или вовсе незнакомыми людьми, даже если это нужно будет вам по работе: неизвестно, чего можно от них ожидать – как в моральном, так и в физическом плане, поэтому лучше не рисковать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18-19 октября для Близнецов

Романтическое свидание, даже если оно было назначено заранее, лучше перенести на другое время: любой – самый незначительный – повод может привести к серьезному конфликту вплоть до расставания.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18-19 октября для Раков

Усталость, которую вы можете почувствовать в эти дни, как ни странно, "лечится" работой: правда, она должна быть не обычной, а любимой – хобби, как всегда, избавит вас от негативных эмоций.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18-19 октября для Львов

Не встревайте в чужую ссору, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство необходимо: конфликтующие разберутся без вас, а вы рискуете оказаться виноватым для всех сторон.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18-19 октября для Дев

В эти дни вам необходимо помнить старую истину о том, что дармовой сыр бывает только в мышеловке: все, что вам будут предлагать бесплатно или по заниженной цене, окажется с браком.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18-19 октября для Весов

Нежелательно высказывать свое мнение, если вас о нем не спрашивают: ваше замечание человек может счесть обидным, поэтому его реакция окажется непредсказуемой и, скорее всего, негативной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18-19 октября для Скорпионов

От работы над серьезными проектами в эти дни лучше отказаться – время благоприятно для доведения до ума уже начатых дел, не стоит также подписывать важные контракты и заключать серьезные сделки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18-19 октября для Стрельцов

Встречи с друзьями, даже если вы давно их не видели, желательно перенести на другое время – не стоит рисковать многолетними отношениями, которые в результате ссоры вполне могут расстроиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18-19 октября для Козерогов

Чтобы на работе не столкнуться с неприятными сюрпризами, важно не выделяться: не выступать с предложениями и инициативами – они будут преждевременными, и не стараться выслужиться перед начальством.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18-19 октября для Водолеев

Не стоит игнорировать свои рабочие обязанности: несмотря на то, что особых профессиональных прорывов в эти дни не предвидится, сделать все надо так, чтобы даже самое суровое начальство не подкопалось.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18-19 октября для Рыб

Не стоит делать финансовые вложения, даже если речь идет всего лишь о покупках в супермаркете – в эти дни все они окажутся неудачными и оставят по себе неприятное ощущение даром потраченных денег.

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