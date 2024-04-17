Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака: день грандиозных задач

День, когда можно – и нужно – заниматься активной, целенаправленной и, что очень важно, масштабной деятельностью.
Чем грандиознее будут задачи, которые поставит перед собой человек, тем лучше – как для него, так и для окружающего мира в целом: главное, нацелиться не на разрушение, а на созидание. Время также благоприятно для занятий благотворительностью: сделанное сегодня добро молниеносно вернутся к тому, от кого будет исходить.
Овен
Соблазну бросить проект, который, как кажется, начнет пробуксовывать, необходимо противиться любыми способами: до его окончания остались считанные дни, и оставить его сейчас – верх безумия.
Телец
Не стоит хвататься за все дела сразу – даже огромный прилив энергии, который вы будете ощущать в этот день, не даст возможности преуспеть всюду, так что необходимо сосредоточиться на том, что важнее.
Близнецы
Любые перемены, которые могут произойти сегодня, добра и пользы не принесут, поэтому звезды их не приветствуются – постарайтесь избегать любых резких движений, которые могу нарушить плавное течение жизни.
Рак
День благоприятен для покупок, но только в том случае, если вы давно к ним готовились – изучали ассортимент, выбирали модели, которые подойдут именно вам, в противном случае от приобретений лучше отказаться
Лев
Приятное удивление вызовет у вас поведение человека, которого вы – по самым разным причинам – привыкли не замечать: сегодня вы поймете, что зря потеряли массу времени, упорно игнорируя его.
Дева
День, когда не только можно, но и нужно общаться с начальством: вы найдете необходимые слова и доводы, которые позволят убедить его в правоте ваших требований, а оно охотно пойдет вам навстречу.
Весы
Сегодня, когда условные "чаши", символизирующие ваш знак, будут резко раскачиваться из стороны в сторону, нежелательно принимать важные решения – скорее всего, они окажутся ошибочными.
Скорпион
Раздражительность, которую вы будете испытывать с самого утра, может подталкивать вас к придиркам в отношении близких людей, которые – в свою очередь – выльются в досадные ссоры: нес тои идти на поводу у настроения.
Стрелец
Проанализировав события последнего времени, вы сможете понять, в чем причина преследующих вас неудач, а заодно и поймете, как нужно выходить из сложившейся ситуации – поверьте, это совсем не сложно.
Козерог
Вам сегодня придется часто менять планы, что у представителей такого консервативного знака не может не вызвать раздражения, но с обстоятельствами не поспоришь – лучше к ним приспособиться.
Водолей
Любое дело, которое вы начали накануне, – даже если вы успели к нему охладеть – необходимо довести до логического конца, в противном случае вы можете нарушить рабочий план, который сами же и составили.
Рыбы
Насколько бы напряженным ни был ваш рабочий график, постарайтесь найти время для занятий своим хобби, своей внешностью или просто отдыха, который позволит восстановить силы – уже завтра они вам понадобятся.
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