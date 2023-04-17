Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем добрее и благороднее

День чистой и светлой энергетики, которая благотворно влияет на людей – делает их добрее и благороднее.

Тем не менее астрологи настаивают на том, что в это время нужно вести себя как можно тише: не кричать, не употреблять бранных и оскорбительных слов, даже тона не повышать – это может негативно отразиться не только на окружающих, но и на самом человеке. Можно сажать деревья и приступать к строительству дома – вообще любые работы, связанные с землей, ждет серьезный успех.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 апреля для Овнов

Подписание важного – и долгожданного – договора будет иметь серьезные материальные перспективы, поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы поставить под ним свою визу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 апреля для Тельцов

Желательно провести весь день в хорошем настроение – даже если появится повод для незначительных огорчений, необходимо настроить себя на позитивный лад и придерживаться этой линии поведения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 апреля для Близнецов

Можно проводить переговоры с деловыми партнерами – особенно зарубежными: они будут позитивно настроены, поэтому все вопросы удастся решить положительно и без разногласий.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 апреля для Раков

Совершив недостойный поступок, имеющий непосредственное отношение к близкому вам человеку, вы отбросите ваши отношения далеко назад – вплоть до серьезного конфликта и даже расставания.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 апреля для Львов

Избежать претензий со стороны коллег не удастся, но отсрочить этот – не очень приятный – разговор нужно: когда придет его время, вы сможете подготовиться и запастись аргументами в свою защиту.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 апреля для Дев

Вам сегодня повезет в решение любых вопросов финансового характера, поэтому смело можете заключать серьезные сделки и подписывать перспективные договоры – они обязательно принесут успех.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 апреля для Весов

День необходимо провести в спокойном, уравновешенном состоянии – если же напряжение все-таки даст о себе знать, снимите его любым доступным вам способом – например, погуляйте на свежем воздухе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 апреля для Скорпионов

Любые действия – как профессионального, так и хозяйственного свойства – окажутся успешными только в том случае, если будут просчитаны и продуманы заранее: на экспромт сегодня надеяться не стоит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 апреля для Стрельцов

Напряжение, которое вы можете испытать во второй половине дня, удастся снять, пообщавшись с друзьями или родными – особенно теми, кого вы давно не видели: хорошее настроение вам гарантировано.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 апреля для Козерогов

Запас энергии, которую вы в последнее время растратили, пополнят положительные эмоции, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствиях, которые, как правило, надолго его улучшают.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 апреля для Водолеев

Общаться желательно только с теми, кто вызывает у вас позитивные эмоции – неприятных и неадекватных людей нужно обходить стороной: они могут испортить вам настроение на несколько дней вперед.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 апреля для Рыб

От дурных мыслей сегодня – впрочем, как и в любой другой день – лучше отказаться: негативное мышление не лучшим образом отразится на жизни и работе, поэтому нужно сменить его на позитивное.

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