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Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда пессимистический взгляд на мир сменятся оптимистичным
День, когда с наших глаз как будто бы спадает пелена и многие вещи мы начинаем видеть в их истинном свете.
Несмотря на то, что реальность может быть менее приятной, чем иллюзии, в которых мы пребывали в последнее время, в результате такого «прозрения» ощущается облегчение, как будто бы из нее уходит негатив, а пессимистический взгляд на мир сменятся оптимистичным.
Также в этот день — опять-таки под влиянием возможности осмотреть на жизненную ситуацию под новым углом зрения — можно будет найти выход из любой — в том числе, и застарелой — ситуации.
Овен
Начиная работать над новым — важным — проектом, помните: самое главное — верить как в свои силы, знания и умения, так и в то, что никто — это истинная правда — не справится с этой непростой задачей лучше вас.
Телец
Браться за новые дела можно только в том случае, если все, над чем вы начали работать ранее, уже доведено до логического конца, иначе вас время будут тормозить — и даже тащить назад — ваши недоделки.
Близнецы
Чтобы достичь важной цели, которую вы себе наметили, необходимо тщательно разработать тактику и стратегию, которые помогут к ней приблизиться, а также продумать каждый шаг, который вы намерены сделать
Рак
Хороший день для того, чтобы проявить инициативу, — начальство обязательно оценит ее по достоинству, отметив ваши заслуги как в карьерном, так и в материальном отношении — например, в виде премии.
Лев
Удачный в финансовом отношении день, когда возможно заслуженное, но неожиданное денежное поступление, которым очень важно правильно распорядиться — е стоит тратить деньги на то, без чего можно обойтись.
Дева
Хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает — день благоприятен для релакса, который в условиях карантина скорее будет пассивным, но о физических упражнениях тоже забывать не стоит.
Весы
Не стоит никого обманывать, даже если покажется, что ваша ложь — во спасение — особенно это касается близких людей: они интуитивно почувствуют, что вы вводите их в заблуждение, и тогда пощады не ждите.
Скорпион
День, когда можно отбросить в сторону благоразумие и рискнуть, выбрав для работы сложный проект, от которого — из-за боязни не справиться — и отказались коллеги-конкуренты, а вам непременно повезет.
Стрелец
Приступая к работе, о которой давно мечтали, действуйте смело, главное — сделать первый шаг, а дальше все пойдет как по накатанной: вы сможете быстро — в течение нынешнего дня — достичь поставленной цели.
Козерог
День хорош для общения на всех уровнях и со всеми категории окружающих вас людей, кроме самых близких — разговоры с ними могут стать причиной серьезного раздора, который вряд ли входит в ваши планы.
Водолей
Время продуктивных идей, которые будут приходить в голову в большом количестве — желательно записать их, чтобы, обдумав на досуге, решить, какие годятся для того, чтобы начать с ними работать, а какие — нет.
Рыбы
Общаясь со своими домашними, же если они всерьез будут вас раздражать, необходимо проявить максимум терпения и толерантности: других родных людей у вас все равно не будет, к тому же, вы сами далеко не подарок.
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