Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: день, когда дела нужно перенести на вторую половину дня

День, который делится на две половины: с утра над нами будет властвовать негативная энергетика, которая после обеда станет позитивной.

Именно в это время можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать важные контракты. От любой физической нагрузки, даже если речь будет идти о занятиях спортом, лучше отказаться – она чревата серьезным переутомлением.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 августа для Овнов

Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания, на которые сегодня будут щедры окружающие вас люди: они через пять минут забудут о сказанном, поэтому и вам не стоит переживать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 августа для Тельцов

Ложь, как правило, рано или поздно выходит наружу, поэтому, прежде чем слукавить – даже в мелочах – стоит подумать о том, готовы вы ли к последствиям того, что ваш роман станет достоянием общественности.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 августа для Близнецов

Общение с близкими людьми совершенно неожиданно может утомить вас, что, в свою очередь, приведет к бурному выяснению отношений, поэтому главное в любой ситуации – сдерживать эмоции.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 августа для Раков

Придерживаться девиза Ордена иезуитов «Цель оправдывает средства» стоит далеко не всегда и – что особенно важно – не всем: вам он категорически не подходит, поэтому постарайтесь взвешивать свои решения и тщательно продумывать каждый свой шаг.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 августа для Львов

Представителям вашего знака желательно вспомнить о том, что выходные начинаются в пятницу – во всяком случае, во второй половине дня, поэтому можно постепенно переходить в режим отдыха – вы его заслужили.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 августа для Дев

В общении с близким человеком надо проявлять терпение и соблюдать осторожность: под влиянием раздражительности, которая будет одолевать вас сегодня, можно незаслуженно обидеть его.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 августа для Весов

Продумывая свои ближайшие профессиональные действия, постарайтесь прочитать их последствия хотя бы на несколько шагов вперед – так вам сразу станет понятно, стоит их делать или нет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 августа для Скорпионов

Чем больше хороших поступков вы сегодня совершите, тем лучше для вас: добро, которое вы сделаете, очень быстро вернется к вам бумерангом, так что не скупитесь на благотворительность.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 августа для Стрельцов

Свойственные вашему темпераменту хаотичные и неорганизованные действия не помогут выполнить намеченный на это время план, поэтому нужно составить четкий план и следовать ему.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 августа для Козерогов

Постарайтесь ни о чем не спорить с близкими людьми – даже совершенно безобидный повод может стать причиной ссоры, которая окажется продолжительной и может привести к серьезным последствиям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 августа для Водолеев

Не стоит общаться с человеком из прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни: скорее всего, намерения у него недобрые, поэтому желательно под любым предлогом отказаться от встречи с ним.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 августа для Рыб

Постарайтесь найти время для того, чтобы оказать внимание пожилым родственникам: они, как никогда, будут нуждаться в вашей заботе, а вам эти усилия не покажутся чрезмерными – напротив, как раз по силам.

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