Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо экономить свои силы

Гортензия

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Приток энергии, который мы ощутим в это время, создаст иллюзию всесилия — она может стать причиной серьезных ошибок — как в работе, так и в отношениях с окружающими людьми.

Любое сказанное в этот день слово может практически сразу же стать реальностью, поэтому очень важно не допускать злых мыслей и высказываний — они могут сбыться: трудно предсказать, как они отразятся на нашей жизни, так что осторожность не помешает.

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Овен

День идеально подходит для благотворительности: чем больше добрых и хороших дел вы сегодня сделаете, тем быстрее они к вам вернутся, так что она окажется не только благородным, но и более чем выгодным делом.

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Телец

Окружающие вас люди будут не только доброжелательно настроены по отношению друг к другу и к вам, но и охотно придут на помощь в профессиональных вопросах, разумеется, если вам это потребуется.

Близнецы

Нельзя терять контроль над словами и мыслями, особенно если они носят негативный характер: вырвавшись на волю, они могут испортить ваши отношения с окружающими людьми, которыми вы очень дорожите

Рак

Не стоит упускать возможность презентовать себя перед начальством с лучшей стороны, которая представится вам сегодня: аналогичное — максимально благоприятное — стечение обстоятельств повторится нескоро.

Лев

Действия нынешнего дня необходимо тщательно распланировать с самого утра, включив в него не только профессиональные, но и бытовые, а также личные дела — только так удастся все успеть и ничего не напутать.

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Дева

Энергии, отпущенной вам в этот день, с лихвой хватит для того, чтобы достичь любой цели — главное, выбрать именно ту, которая окажется самой главной в данный конкретный момент и двигаться именно к ней.

Весы

День идеально подходит для любых профессиональных дел — можно приниматься даже за те проекты, которые вы — в силу их сложности — до сих пор откладывали, теперь пришло время сделать решительный шаг.

Скорпион

Постарайтесь — хоть это, возможно, будет и непросто — высказывать в адрес окружающих людей только добрые пожелания: это лучшим образом отразится не только на отношениях с ними, но и на вашем самоощущении.

Стрелец

Не стоит давать поспешные обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить, даже если вас будут к этому настойчиво вынуждать, иначе рискуете заработать репутацию человека, с которым лучше не сотрудничать.

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Козерог

Сегодня — впрочем, как всегда — желательно меньше говорить и больше делать, причем, касается это не только профессиональных, но и хозяйственных дел, которые были отложены на некоторое время.

Водолей

Хороший день для решения вопросов в государственных структурах — чиновники будут настроены по отношению к вам на редкость доброжелательно, поэтому поставят визу под необходимыми документами.

Рыбы

Дар красноречия, который откроется у представителей вашего знака в этот день, позволят убедить в своей правоте любого — даже самого несговорчивого — оппонента, особенно это коснется бесед с начальством.

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