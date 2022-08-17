Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: день, когда удача сопутствует тем, кто в дороге

День, когда можно – и нужно – отправляться в любые поездки: командировки, путешествия и паломничества.

В любой из них, даже если речь идет всего лишь о том, чтобы переместиться из города на дачу, понадобится определенная доля удачи – сегодня она будет сопутствовать всем, кто куда-либо выезжает из дома. Необходимо активно действовать: лень и пассивность не позволят выплеснуть наружу энергию, которую даст нам Вселенная, и она осядет внутри, не лучшим образом отразившись на состоянии и настроении.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 августа для Овнов

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для хлопот по дому: можно делать уборку – как обычную, так и генеральную, приступать к ремонту, создавать уют и комфорт.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 августа для Тельцов

Новая информация, которую вы получите сегодня, будет усваиваться мгновенно, поэтому день нужно посвятить приобретению новых знаний: готовиться к экзаменам, учить иностранные языки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 августа для Близнецов

Лучший способ потерять время и силы даром – распылить свое внимание на мелочи вместо того, чтобы сосредоточиться на одном, но очень важном и нужном деле – постарайтесь избежать этой ошибки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 августа для Раков

Близкий человек, которого вы привыкли считать сильным и надежным, неожиданно обратится к вам за помощью: постарайтесь помочь ему всем, чем можете, если, конечно, это будет в ваших силах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 августа для Львов

Постарайтесь сегодня никому не лгать даже в мелочах: ваш обман очень быстро выйдет наружу, эта история нанесет серьезный удар по вашей репутации, которой вы дорожите.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 августа для Дев

Ваш знак – пожалуй, единственный из всего Зодиака, представителям которого звезды сегодня не рекомендуют приступать к реализации важных проектов – лучше сосредоточиться на решении второстепенных вопросов.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 августа для Весов

Чрезмерная болтливость, которая будет свойственная вам сегодня, может сыграть с вами злую шутку: вы ненароком выдадите какой-то секрет, о котором предпочли бы умолчать, так что постарайтесь не откровенничать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 августа для Скорпионов

Любую нужную вам информацию вы сможете получить от окружающих вас людей, главное – правильно расположить их к себе: они оценят вашу доброжелательность и искренний интерес к ним.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 августа для Стрельцов

Прежде чем приступить к реализации нового профессионального проекта, необходимо "закрыть" все начатые ранее, но пока незавершенные дела – их застывшая энергетика помешает движению вперед.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 августа для Козерогов

Не отметайте ни одну профессиональную идею, которая придет вам в голову в это время, какой бы далекой от реальности она вам ни казалась: самая бредовая из них в конечном счете может оказаться гениальной.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 августа для Водолеев

Какая-то тайна, занимавшая вас в последнее время, станет явью сама собой, без каких-либо усилий с вашей стороны: вы будете удивлены, узнав, насколько все легко и просто объясняется.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 августа для Рыб

Не отказывайтесь от помощи – как моральной, так и материальной, которую вам предложат сегодня друзья или близкий человек: гордость – это, конечно, хорошо, но самостоятельно вам не справиться.

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