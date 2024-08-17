Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: день отрицательной космической энергетики

День, когда все мы становимся слабыми и зависимыми от космической энергетики, которая несет отрицательный заряд.

Но нестабильный эмоциональный фон может проявиться и с точностью до наоборот – даже самые добрые и благожелательно настроенные люди могут проявить себя с негативной точки зрения, продемонстрировав негативные моральные качества, которые есть у всех. Такое поведение вряд ли поспособствует налаживанию отношений с окружающими, которые, в свою очередь тоже будут мало походить на ангелов с крылышками – любое общение в этот день нужно минимизировать.

Овен

Не стоит долго раздумывать над каждым своим поступком: сегодня судьба и жизнь будут благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, не тратя времени на раскачку.

Телец

День может стать началом кардинальным перемен, к которым необходимо быть морально готовым, в противном случае события этого времени могут застать вас врасплох.

Близнецы

Несмотря на то, что обстоятельства сегодня сложатся благоприятно для самых разных дел, на манну небесную надеяться не приходится – чтобы что-то получить, придется потрудиться.

Рак

Ни в коем случае нельзя позволять плохому настроению, которое может накрывать вас в этот день, перерасти в депрессию – она может оказаться серьезной и затянуться надолго.

Лев

День категорически не подходит для крупных финансовых операций, если, конечно, вы не хотите стать жертвой мошенников и впоследствии убиваться из-за своей торопливости и недальновидности.

Дева

Обсуждая – даже неформально – свои профессиональные идеи с коллегами, вы поставите их в неудобное положение: соблазн осуществить их вместо вас будет настолько велик, что они не смогут ему воспротивиться.

Весы

Накопившееся к этому времени недовольство может – неожиданно для вас самих – выплеснуться в виде негативных эмоций – на близких людей, потому что они всегда находятся под рукой – важно держать себя в руках.

Скорпион

Браться за новое интересно, но трудоемкое дело, дело нужно только в том случае, если вы уверены, что вам хватит сил на его реализацию: работать придется долго и упорно, так что необходимо все рассчитать.

Стрелец

Не стоит принимать на свой счет резкие слова или двусмысленную шутку: скорее всего, речь будет идти о ком-то другом, а ваша мнительность обусловлена взвинченностью, характерной для этого дня.

Козерог

Негативную энергетику, которая может накрыть вас с самого утра, необходимо направить в мирное русло: прежде всего, на работу – под ее влиянием вам удастся сделать большой объем работы в короткое время.

Водолей

Преодолеть многочисленные соблазны этого дня поможет силы воли, если же вы ее не задействуете, не удивляйтесь тому, что впоследствии очень долго будете ругать себя за совершенные ошибки.

Рыбы

Следить за тем, что вы говорите, необходимо всегда, но сегодня – особенно: даже одно неосторожное слово может обернуться проблемами в отношениях с близкими и важными для вас людьми.

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