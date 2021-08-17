Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: день прилива энергии и жизненных сил

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: день прилива энергии и жизненных сил

Очень энергичный и динамичный день, когда каждый человек сможет ощутить огромное количество жизненных сил.

Тем не менее убеждение, согласно которому каждый почувствует себя в состоянии сдвинуть горы, окажется обманчивым. На самом деле с неуемной энергией необходимо обращаться осторожно, соразмеряя свои желания со своими же возможностями.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 18 августа для Овнов

Задачи, которые вы поставите перед собой в этот день, потребуют полной концентрации и серьезных усилий, так что важно с самого утра настроиться на четкий трудовой ритм и не выбиваться из него.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 18 августа для Тельцов

Сдерживать свои эмоции представителям вашего знака важно в любой день, но сегодня – особенно: любое неосторожное слово может негативно сказаться на отношениях с другими людьми, особенно родными и близкими.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 18 августа для Близнецов

Мощный приток энергии, который вы почувствуете с самого утра, даст возможность сделать реальностью любую профессиональную фантазию –главное, не растрачивать ее на выполнение второстепенных задач.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 18 августа для Раков

Продвигаясь к цели, которую вы себе наметили, идите только вперед – тактика "шаг вперед и два назад", к которой вы склонны от природы, в данном случае может серьезно осложнить вашу работу.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 18 августа для Львов

Энергии дня таковы, что могут подталкивать вас к самым непредсказуемым – порой безумным – поступкам, которые не лучшим образом скажутся на вашей репутации, так что лучше их избегать.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 18 августа для Дев

Хотя бы на полдня необходимо сделать перерыв в работе: похоже, пороха вы сегодня в ней не выдумаете, поэтому не стоит даром терять время – лучше посвятить его отдыху, а там и второе дыхание откроется.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 18 августа для Весов

Худшее, что вы можете сделать сегодня, – это потратить драгоценную энергию, которую подарит вам Вселенная, впустую: желательно определить наиболее важные дела и направить свои усилия именно на них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 18 августа для Скорпионов

Утренняя усталость уже к обеду сменится невиданным приливом сил, поэтому работу над наиболее важным проектом необходимо приурочить ко второй половине дня – результат превзойдет все ожидания.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 18 августа для Стрельцов

Вы настолько сильно будете увлечены работой, что не заметите, как пролетит день, зато вечер можно – и нужно! – посвятить приятным и любимым занятиям, право, вы их заслужили.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 18 августа для Козерогов

События дня могут оказаться настолько непредсказуемыми, что даже вас – при всей вашей расчетливости и прагматичности – могут сбить с толку, поэтому важно придерживаться заранее составленного плана работы.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 18 августа для Водолеев

Не самый благоприятный день для проведения серьезных переговоров с коллегами и партнерами по бизнесу, поэтому даже планерки и пятиминутки, предполагающие обсуждение текущих дел, лучше перенести.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 18 августа для Рыб

Постарайтесь сегодня не выделяться на фоне окружающих вас людей – даже высказанная на совещании перспективная идея не получит должной поддержки, поэтому лучше приберечь ее до другого случая.

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