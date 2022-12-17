Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: день доброжелательности и благодушия

День, когда в атмосфере царит всеобщая доброжелательность и благодушие, поэтому конфликтов и ссор не предвидится.

Хорош он и для серьезных начинаний, хотя не всем захочется заниматься работой в выходной день, поэтому можно приступить к делам, которые долго откладывались на потом – например, ремонту квартиры или дачи. Ну и, конечно, время, как и положено воскресенью, максимально благоприятно для отдыха – как активного, так и пассивного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 декабря для Овнов

День удачен для любых – возможных в выходной день – финансовых операций: особенно успешным окажется шопинг – удастся приобрести все необходимое, да еще и по более чем выгодной цене.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 декабря для Тельцов

Работу над воплощением в жизнь грандиозных профессиональных планов необходимо начинать с планирования, а ему не будет помехой даже выходной день: подумайте над стратегией и тактикой достижения цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 декабря для Близнецов

Одиноким представителям вашего знака звезды советуют сегодня выйти "в люди" – например, сходить в театр, на концерт или выставку: велика вероятность, что там вы встретите человека, который вас заинтересует.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 декабря для Раков

День благоприятен для размышлений о том, как вы сможете воплотить в жизнь самую заветную свою мечту: именно сегодня вам в голову придет идея относительно того, что может всерьез приблизить вас к ней.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 декабря для Львов

Ни в какой – даже самой неоднозначной – ситуации не стоит качать права: из возникшей в результате перепалки вам, скорее всего, не удастся выйти победителем, так что не стоит тратить на нее свое время и нервы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 декабря для Дев

Наводя порядок в рабочих документах, вы неожиданно для себя обнаружите пару незавершенных дел, о которых давно забыли: сработайте на опережение – доведите их до ума, пока начальство о них не вспомнило.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 декабря для Весов

День идеально подходит для того, чтобы уделить внимание своему здоровью: радикальных мер оно, к счастью, от вас не потребует, а вот отдохнуть и расслабиться, погуляв на свежем воздухе и приняв затем ванну, необходимо.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 декабря для Скорпионов

Звезды советуют начать работу над проектом, который обещает впечатляющие результаты: конечно, бросаться с места в карьер в выходной день не стоит, но почему бы вам не составить планы работы?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 декабря для Стрельцов

Окружающие настроены по отношению к вам доброжелательно, поэтому конфликтов быть не должно, если только вы сами не спровоцируете кого-то из них нетактичным высказыванием – лучше держите язык за зубами.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 декабря для Козерогов

Поскольку удача сегодня находится на вашей стороне не только профессиональном, но и в личном смысле, назначьте на этот день романтическое свидание: велика вероятность услышать признание в любви.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 декабря для Водолеев

Ответ на интересующий вас вопрос – как профессионального, так и личного свойства – представители вашего знака могут получить…во сне, главное, не забыть, что, собственно, вы увидели в "ночном кинотеатре".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 декабря для Рыб

День нежелательно проводить в одиночестве – неизвестно, какие – меланхоличные – мысли придут вам в голову в таком случае, поэтому соберите вокруг себя свою семью, а если пока одиноки, позвоните друзьям.

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