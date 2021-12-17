Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой мошенников

Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой мошенников

День, когда велика вероятность попасть под чужое – негативное – влияние и стать жертвой мошенников.

С большой долей вероятности можно попасть в ситуацию, которая лишит воли, заставит поступать так, как не хочется, и, как следствие, ввергнет в депрессию. Противостоять такому развитию событий смогут те, кто сегодня останется дома и максимально откажется от общения с окружающими – благо, выходной день этому способствует.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 декабря для Овнов

Не стоит принимать близко к сердцу критику, на которую сегодня будут щедры родные и близкие люди: их слова продиктованы исключительно влиянием Луны – уже завтра они о них забудут.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 декабря для Тельцов

День, несмотря на выходной, благоприятен для проработки ошибок, допущенных во время работы над завершенными проектами: без этого нельзя дальше продвинуться в профессиональном отношении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 декабря для Близнецов

Несмотря на выходной, не позволяйте себе лениться – светила вряд ли отнесутся к такому времяпрепровождению с пониманием: займитесь домашней работой, недостатка в котором никогда не бывает.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 декабря для Раков

Не стоит прислушиваться к чужому мнению, даже если его будет высказывать уважаемый вами человек: он тоже может ошибиться, поэтому важно жить своим умом, за что вы впоследствии будете себе благодарны.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 декабря для Львов

Сны, которые вы увидите нынешней ночью, будут содержать подсказку на вопрос, который вы тщетно задаете себе уже довольно долгое время – постарайтесь запомнить его до мельчайших деталей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 декабря для Дев

Несмотря на ваше желание максимально подготовиться к завтрашнему празднику, от бытовых хлопот лучше отказаться – они отнимут много времени, а результат окажется минимальным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 декабря для Весов

От общения с близкими людьми сегодня лучше отказаться – любая мелочь может стать причиной серьезной ссоры, выбраться из которой окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 декабря для Скорпионов

Выходной день можно – и нужно – посвятить подготовке к работе над новым проектом, старт которого можно наметить на понедельник – сегодня вам удастся учесть все нюансы, которые могли бы затормозить работу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 декабря для Стрельцов

Даже занимаясь решением сугубо домашних – хозяйственных – вопросов, не стоит браться за несколько дел сразу: рискуете ничего не успеть, а время и силы потратить впустую – вряд ли это повысит вам настроение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 декабря для Козерогов

Лень, которая одолеет вас сегодня с самого утра, вполне понятна – в последнее время вы много и напряженно работали, поэтому заслужили отдых, тем более в выходной день.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 декабря для Водолеев

День не подходит для решения серьезных вопросов, но и бездельничать звезды не рекомендуют: необходимо чем-то занять руки и голову, тогда и мрачные мысли, которые накрывают вас с самого утра, не станут одолевать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 декабря для Рыб

Важное решение, необходимость которого стоит перед вами уже довольно давно, не стоит принимать сгоряча – необходимо все продумать и взвесить доводы за и против, а это возможно только в спокойном состоянии.

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