Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда не бывает ничего случайного

День, когда не бывает ничего случайного: все, что произойдет с нами в это время, предопределено нашими предыдущими действиями.

Проще говоря, слоган дня: что посеешь, то и пожнешь. Не самые приятные события будут означать, что в недавнем прошлом мы в чем-то нагрешили – кого-то обидели, в чем-то ошиблись, на жизненной развилке свернули не в ту сторону, и наоборот – приятные сюрпризы засвидетельствуют, что все у нас идет хорошо и правильно. Поэтому очень важно анализировать все моменты нынешнего дня – это даст возможность определиться в истинности своих намерений и поступков.

Овен

Поведение окружающих вас людей, каким бы странным оно вам ни показалось, не более чем отражение того, что делаете и говорите вы сами: приглядитесь к ним повнимательнее – получите ответы на важные вопросы.

Телец

Ссора с любимым челвеком, которую вы можете спровоцировать сегодня, вряд ли благотворным образом скажется на ваших с ним отношениях, поэтому не стоит приносить их в жертв своему плохому настроению.

Близнецы

Новые люди, которые могут появиться в вашей жизни в этот день, могут оказаться совсем не теми, за кого они себя выдаю, и самое главное в данном случае – понять, что им на самом деле от вас нужно.

Рак

Как бы вам ни хотелось потратить нынешний день на предпраздничные хлопоты и наведение порядка в собственном доме, постарайтесь не забывать о работе – начальство вряд ли оценит такое ваше поведение.

Лев

Сны нынешнего дня не будут для вас вещими в том смысле, который мы вкладываем в это слово, – они не откроют вам будущее, но ответы на многие важные вопросы дадут – главное, правильно их расшифровать.

Дева

Желать кому-либо зла нельзя в любой день, но сегодня это может быть особенно опасно: если не хотите встретиться с бумерангом, не допускайте не плохих слов, но и негативных мыслей по отношению к окружающим.

Весы

Лени сегодня нужно избегать категорически: поддавшись соблазну ничего не делать, вы можете упустить важный профессиональный шанс, которым обязательно воспользуется кто-то из коллег-конкурентов.

Скорпион

Не спешите никого осуждать за поступок, который не первый взгляд может показаться вам негативным – скорее всего, узнав обо всех сопутствующих ему обстоятельствах, вы измените ему мнение.

Стрелец

Лучший способ противостоять негативу, который сегодня может исходить от окружающих, проявить ваши форменные качества – доброжелательность и оптимизм: в результате «растают» даже самые неприятные личности.

Козерог

От романтического свидания – если, конечно, вам дорог человек, с которым вы хотите встретиться – сегодня лучше отказаться: любая мелочь может стать причиной ссоры и, как следствие, разочарования в отношениях.

Водолей

Не стоит расстраиваться по поводу новостей, которые могут показаться вам неприятными: скорее всего, в течение дня вы получите опровержение, но потраченные на переживания нервные клетки ва никто не вернет.

Рыбы

Сегодня особенно важно отказаться от общения с незнакомыми людьми, даже если повод, по которому они к вам обратятся, будет незначительным – куда заведет вас такой разговор, предсказать не возьмется никто.

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