Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда особую силу наберет интуиция

День, несмотря на его будний статус и, более того, начало недели, для активных действий категорически не подходит.

Звезды советуют сосредоточиться на своем внутреннем мире, тем более что особую силу наберет интуиция – она будет настолько мощной, что с ее помощью можно будет даже искать пропавшие вещи и убежавших домашних животных.

Овен

Сложатся благоприятные условия для примирения с теми, с кем вы – в силу своего буйного темперамента – умудрились поссориться: постарайтесь сделать важные выводы из случившегося и не повторять своих ошибок.

Телец

Не стоит навязывать свое мнение и давать советы людям, которые вас об этом не просят – можно нарваться на не самую приятную реакцию и попасть в неловкое положение, что вряд ли поднимет вам настроение.

Близнецы

День, когда говорить нужно как можно меньше, а слушать – как можно больше: таким образом вы сможете узнать нечто важное для себя, чего прямо вам бы никто не сказал, а тут обмолвятся, сами того не заметив.

Рак

С финансами вы сегодня будете на "ты": поэтому можно совершать любые операции, все они будут удачными, но особенно успешными обещают стать приобретения – от мелких до самых крупных и серьезных.

Лев

Несмотря на понедельник, представителям вашего знака необходимо найти время для отдыха, и чем больше его будет, тем лучше: все дела все равно не переделаешь, а восстанавливать силы жизненно необходимо.

Дева

Не стоит ссориться с близким другом только потому, что он имеет иную – отличную от вашей – точку зрения: пройдет совсем немного времени и вы поймете, что доля истины в его рассуждениях есть.

Весы

Планируя свое будущее, постарайтесь учесть все нюансы своих действий, в противном случае впоследствии вы можете столкнуться с тем, что – к большому своему огорчению – не можете сделать все необходимое.

Скорпион

День благоприятен для мирных переговоров с теми, с кем вы в последнее время поссорились: сегодня они будут настроены благодушно и простят вам обиды – звезды считают, что вам нужно сделать то же самое.

Стрелец

Организм, который вы совершенно не жалеете, будет посылать вам сигналы о существующих у него проблемах: скорее всего, они будут связаны с необходимостью изменить систему питания и больше отдыхать.

Козерог

Вам звезды пошлют прекрасный шанс хорошо проявить себя перед начальством, жаль будет, если вы его упустите: судьба не разбрасывается такими уникальными возможностями – следующей придется ждать долго.

Водолей

Сложатся удачные предпосылки для карьерного роста – главное, ответственно подойти к выполнению задания, которое сегодня поручит вам начальство, оно вам обязательно зачтется.

Рыбы

За ответом на любой профессиональный или житейский вопрос даст интуиция, главное, правильно – четко и емко – его сформулировать, тогда и руководство к действию можно будет получить практически молниеносно.

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