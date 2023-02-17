Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно пожинать плоды своих усилий

День, когда количество наших усилий переходит в качество, и мы получаем первые результаты своей работы во всех сферах жизни.

Любые проекты, будучи начатыми сегодня, окажутся в результате обреченными на успех, поэтому, если есть дела, давно находящиеся в планах, сегодня – несмотря на выходной – не только можно, но и нужно к ним приступить. Если в решении рабочих вопросов необходимости нет, желательно направить поток мощной энергии, которую каждый ощутит в это время, на домашние хлопоты.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 февраля для Овнов

Несмотря на позитивную энергию дня, полностью расслабляться и терять контроль над ситуацией не стоит, в противном случае что-то может пойти совсем не в ту сторону, на которую вы рассчитывали.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 февраля для Тельцов

Пора возвращать личную жизнь со второго плана, на котором она – по причине аврала на работе – находилась все последнее время, на первый: начните с пожилых родственников: скажите им, как сильно вы их любите

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 февраля для Близнецов

Не стоит доверять людям, которых вы не знаете или знаете мало: увы, нет никакой гарантии, что они не окажутся банальными мошенниками, которые нацелились на содержимое вашего кошелька.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 февраля для Раков

С самого утра желательно настраиваться на хорошее, ни в коем случае не допуская плохих мыслей: позитивное мышление, о котором так часто говорили психологи еще несколько лет назад, пока еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 февраля для Львов

Выбирая хозяйственные задачи, решением которых необходимо заняться в первую очередь, выделите те, которые легче всего закончить, и только потом принимайтесь за другие – требующие много времени и усилий.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 февраля для Дев

Человек, который вас обидел, давно осознал свою вину и теперь созрел для того, чтобы извиниться – не стоит его отталкивать, в конце концов, каждый из нас имеет право как на ошибку, так и на искреннее раскаянье.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 февраля для Весов

Ваше мнение сегодня будет буквально на вес золота, поэтому не удивляйтесь, что окружающие выстроятся в очередь, чтобы получить ваш совет: никому не отказывайте в помощи, которая ничего не будет вам стоить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 февраля для Скорпионов

Если вы давно собирались купить или продать недвижимость, воспользуйтесь сегодняшним днем для того, чтобы найти хорошего покупателя или, наоборот, подобрать удобные и выгодные варианты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 февраля для Стрельцов

День благоприятен для бытовых дел, откладывать которые уже нет никакой возможности: за два выходных вы успеете сделать такое количество дел, на которые раньше ушел бы целый месяц.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 февраля для Козерогов

Постарайтесь не думать о плохом, в противном случае вы собьете позитивный настрой, который дает вам сегодня космическая энергия, а значит, хороший – выходной – день окажется безнадежно испорченным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 февраля для Водолеев

Не отказывайтесь от помощи, которую будут предлагать вам окружающие – в том числе и те, кого вы не очень хорошо знаете: их поддержка окажется как нельзя кстати, заодно и познакомитесь поближе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 февраля для Рыб

Нынешний день необходимо уделить семье: родные и близкие люди давно считают, что вы их игнорируете – сегодня сложатся благоприятные условия, чтобы доказать им, как сильно они заблуждаются.

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